Născută pe 24 februarie, într-o zi specială, de Dragobete, AVA se declară privilegiată de această zi minunată și de împlinirea frumoasei vârste de 32 de ani. CANCAN.RO vă dezvăluie, în exclusivitate, cum va petrece artista cu ocazia zilei de naștere.

Devenită celebră sub numele de scenă AVA, artista este cunoscută publicului larg datorită colaborărilor de succes cu cei mai mari artiști din România, pentru piese care au depășit milioane de vizualizări pe YouTube – „Argintiu” feat El Nino, „Dimineți însorite” feat Sișu și „I`ve Got No Reason”, pentru clipurile virale de pe Tik-Tok, pentru excelența pe care o aduce zilnic prin propria școală de canto Music City, dar și datorită participării de la Vocea României, din anul 2014, acolo unde a ajuns până aproape de finală.

De asemenea, melodii precum „Emoții” alături de Connect-R, „Argintiu” feat El Nino, piesa de debut „Fluturi în stomac” și „So Cold” i-au adus de asemenea succesul AVEI.

AVA va avea o petrecere aniversară inedită

AVA își celebrează astăzi ziua de naștere printr-o petrecere inedită, cu un concept de „Garage Party”, care va avea loc chiar într-un garaj din București, pus la dispoziție de către Răzvan și Mihaela Radu, nașii artistei. Cel care se va ocupa de muzică va fi soțul AVEI, Dj Kobin, care va întreține atmosfera până dimineața.

Familia, nașii, finii, dar și cei mai apropiați prieteni îi vor fi alături frumoasei blondine la petrecerea aniversară.

Încă de dimineață, artista a fost asaltată cu mesaje și urări, care de care mai frumoase, acestea venind atât din partea mamei, fratelui, cât și a sutelor de internauți și a fanilor.

„Te iubim, AVA!! Să ai parte de tot ce e mai frumos pe lume, pentru că strălucești în orice colț ai fi”, a fost mesajul emoționant transmis de familia AVEI.

Nu va lipsi nici mâncarea fastoasă de la petrecere, candy bar-ul de la Boutique Sweet, fiind cu ciocolată belgiană, căpșuni glazurate și prăjituri una și una mai sofisticate, tort personalizat, burgeri de top de la Boss Mini Burgers și platouri pline cu bunătățuri tradiționale.

În perioada următoare, pe 29 februarie, AVA urmează să își lanseze și noul single – „Îndrăgostită”, care este dedicat în totalitate soțului ei și care descrie cea mai frumoasă perioadă din viața ei, cea prezentă.