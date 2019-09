Apă cu lămâie. Beneficii neștiute pentru organism

Apă cu lămâie, beneficii nebănuite pentru sănătate. Combinația de apă cu lămâie a devenit foarte populară în ultimii ani, multe persoane lăudând efectele sale. Pe de altă parte, sunt și voci care susțin că nu ar fi totuși potrivită oricui. Iată ce trebuie să știi despre apa cu lămâie

Apă cu lămâie băută dimineața, pe stomacul gol, sau seara, înainte de culcare, poate avea numeroase beneficii pentru organism.

Apă cu lămâie beneficii. Ce efecte are

Un pahar cu de apă cu lămâie are doar 25 de calorii. Chiar și asa, are numeroase beneficii pentru organism, pentru că are aport crescut de calciu, potasiu, vitamina A, C, fier şi fibre pectinice, care ajută la absorbţia nutrienţilor, controlează nivelul de colesterol, previn constipaţia, conferă saţietate pe termen lung şi ajută la slăbit. Asta pentru că stimulează arderea grăsimilor. În plus, Vitamina C pe care o conţine lămâia ajută la întărirea sistemului imunitar, iar combinată cu apă aceasta funcţionează ca o protecţie împotriva infecţiilor.

Apa cu lămâie se pare că face minuni și în cazul bolnavilor cardiaci, datorită conţinutului ridicat de potasiu, ce are rolul de a controla tensiunea arterială, de a reduce senzaţia de ameţeală, greaţa, stresul mental şi de a preveni instalarea depresiei.

Apă cu lămâie beneficii. Pe stomacul gol

Unul dintre multele beneficii ale consumului de apă cu lămâie este acela că acționează ca un accelerator în pierderea greutăţii, de aceea este adesea folosită în dieta de slăbire. Consumată cu 30 de minute înainte de masă, are rolul de a da stimula aciditatea gastrică prin creşterea nivelulului acestei acidităţi, dat fiind că lămâia are astfel de proprietăţi. Astfel, se îmbunătăţeşte procesul de digestie al alimentelor. De aceea, apa cu lămâie nu este recomandată doar dimineața, pe stomacul gol, dar și înainte de celelalte mese ale zilei pentru că stimulează metabolismul.

Ba, mai mult, flavonoidele din lămâie protejează ficatul de toxine şi reduce grăsimea acumulată

Apă cu lămâie beneficii. Seara, la culcare

Apa cu lămâie băută seara, înainte de culcare pare să aibă beneficii asupra calitățiii somnului, această combinație echilibrând nutrienții din organism, refăcând eventualele carențe. În acest mod va stabiliza nivelul hormonilor, favorizează energia a doua zi, repară țesutul muscular, elimină inflamațiile din zona articulațiilor, te ajută să te relaxezi și să te trezești plină de optimism. Pe termen lung aceste efecte vor favoriza un somn profund și multă energie pentru noua zi de îndată ce te scoli.

Apă cu lămâie. Efecte negtive

Apă cu lămâie, băută fără a face exces, are beneficii pentru organismul persoanelor sănătoase. În exces însă, acidul citric conținut de aceste fructe dăunează grav smalțului dinților. Acest lucru duce la sensibilizarea danturii la contactul cu rece sau cald, de asemenea, provoacă pătarea dinților.

De asemenea, băută în cantități mari, apa cu lămâie poate da dureri de stomac. Nivelul ridicat de acid conținut de sucul de lămâie poate avea efecte secundare deoarece organismul poate tolera doar o anumită cantitate de acid ascorbic.

Sucul de lămâie consumat în exces poate da senzația de arsură în capul pieptului, fiiind contraindicat mai ales persoanelor ce au probleme cu aciditatea stomacului.

Citește și: BICARBONAT DE SODIU CU LĂMÂIE. REMEDII SIMPLE ȘI EFICIENTE