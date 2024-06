Apariție de senzație la vot a Gabrielei Firea, alături de Ciolacu! Mesajul de pe tricou a scos-o în evidență!

Românii își aleg astăzi, 9 iunie 2024, liderii locali și europarlamentari! Gabriela Firea și Marcel Ciolacu au ajuns, în jurul orei 11:00, la secția de votare pentru a-și exprima opțiunile pe buletinele de vot. Cei doi au venit însoțiți de primarii sectoarelor 3 și 4, Robert Negoiță și Daniel Băluță, ambii candidați pentru un nou mandat, și de președintele PSD Sector 1, Petre Florin Manole. După ce buletinele de vot au fost ștampilate, au oferit declarații în fața jurnaliștilor. Desigur, un detaliu a atras atenția, și anume vestimentația purtată de fostul Ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Românii își aleg liderii locali și europarlamentari, astăzi, 9 iunie 2024! Gabriela Firea a ajuns, în jurul orei 11:00, la secția de votare, pentru a-și exprima opțiunea pe buletinul de vot. După ce a ștampilat buletinele de vot și le-a introdus în urnă, a oferit o serie de declarații în fața jurnaliștilor. Candidatul la Primăria Municipiului București a declarat că gândurile sale sunt îndreptate către bunăstarea cetățenilor, de la copii până la seniori. Desigur, un detaliu a atras atenția, și anume ținuta vestimentară pe care a purtat-o astăzi. Fostul Ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a ales să poarte un tricou cu o inimioară roșie – culoarea care guvernează partidul din care face parte.

„Am votat cu gândul la toți tinerii din București. De asemenea, la seniorii Capitalei noastre, la copii și la adulți. La persoane sănătoase, dar și la persoane cu dizabilități. Am votat cu gândul la oamenii care vor să aibă din nou parcurile curate în Capitală, care vor să vadă că pe șantiere se lucrează și că sunt rezultate în ceea ce privește fluența în trafic, problema termoficării și, de asemenea, siguranța în școli și lupta reală împotriva drogurilor.

Am votat pentru ca în administrație să lucreze oameni, de dimineața până seara, găsind soluții, având o echipă, având o susținere, comunicând pentru oamenii din administrație care nu se plâng, care nu dau vina pe ceilalți, care nu se încuie în birou și care nu vin după câțiva ani să spună că nu au fost bine informați atunci când au promis. Am votat cu mult optimism, pentru că Bucureștiul este un oraș atât de frumos, de care te poți îndrăgosti, dar din păcate, în ultima perioadă, a fost abandonat. Am votat cu gândul la toți bucureștenii care vor ca acest oraș să redevină orașul pe care îl iubesc și care vor să trăiască, să iubească, să își crească copiii, nepoții, să învețe, să prospere, să se dezvolte”, a precizat Gabriela Firea, în fața jurnaliștilor.