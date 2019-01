Ar putea fi știrea începutului de an în România! Bianca Drăgușanu și Giani Kiriță

De-a lungul timpului, au tot existat zvonuri conform cărora între Bianca Drăgușanu și Giani Kiriță ar fi ceva. Ei bine, fosta prezentatoare TV a vorbit recent despre concurentul de la EXATLON.

S-a tot speculat că între ei ar fi ceva însă care este adevărul? Ce-i drept, în urmă cu ceva timp fosta prezentatoare TV mărturisea că favoritul ei de la ”Exatlon” era Giani Kiriță. Ba chiar blondina îl vedea pe fostul fotbalist marele câștigător al emisiunii. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU, PRIMA DECLARAȚIE DESPRE O POSIBILĂ ÎMPĂCARE CU ALEX BODI: ”NU EXISTĂ PE PLANETĂ…”)

„Giani este un personaj deja. A arătat cât de puternic este. Are foarte mulţi fani, iar eu am crezut până în ultima clipa că nu va fi eliminat în primul sezon, doar era liderul echipei lui. Acesta a fost însă votul publicului, dar nu şi al meu. Competiţia Exatlon are încă multe de oferit, ne ţine în continuare în suspans şi le ţin pumnii in continuare participanţilor”, a declarat Bianca Drăguşanu acum ceva timp.

De asemenea, interesant este și faptul că în perioada în care ambii erau concurenţi la „Dansez pentru tine”, Giani Kiriţă şi Bianca au ieşit de mai multe ori împreună şi chiar s-a speculat că între cei doi s-ar fi înfiripat ceva. Blondina avea, pe atunci, o relație cu Adrian Cristea, în timp ce fostul căpitan de la Dinamo ieșea cu mai multe domnișoare, printre care și Andreea Tonciu.

Acum că ambii sunt singuri… cine știe? Poate Cupidon va dori să formeze un nou cuplu în showbiz!

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectroului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, ei au divorţat. (VEZI ȘI: ADI CRISTEA A FĂCUT PUBLICE MESAJELE! CUM L-A TRĂDAT BIANCA DRAGUȘANU PE VICTOR SLAV ÎN ZIUA NUNȚII)

Ulterior, Bianca Drăgușanu și Victor Slav şi-au reluat relaţia în secret, după care blonda a făcut totul public. Vedeta i-a dăruit o fiică prezentatorului TV. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. Bianca Drăgușanu are și un atelier de croitorie, de unde ies adevărate capodopere vestimentare. La sfârșitul lunii iulie 2018, vedeta și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, astfel că nu mai prezentă emisiunea “Te vreau lângă mine”. Ea a fost înlocuită de Andreea Mantea.

La scurt timp după ce a pus punct relației cu britanicul milionar Tristan Tate, fosta prezentatoare și-a găsit fericirea în brațele afaceristului Alex Bodi. Relația lor a durat puțin peste trei luni, iar înainte de Revelion ei s-au despărțit.