Aranjament la Pro TV?! Concurentul Love Island s-a dat singur de gol: „Mă bucur să te revăd”

La începutul lunii octombrie emisiunea Love Island România a debutat la Pro TV. 10 concurenți, 5 fete și 5 băieți, au plecat în Tenerife, iar scopul final al acestora este de a-și găsi jumătatea, dar și a pune mâna pe marele premiu în valoare de 50.000 de euro. Însă, încă de la început au apărut complicații, iar regulamentul a fost deja încălcat. Despre ce este vorba?

Lucrurile încep să se complice la Love Island România, acolo unde noi concurenți au apărut deja în peisaj. În ultima ediție a emisiunii, doi noi concurenți intră în economia show-ului. Surpriza a venit însă atunci când Călin, unul dintre noii veniți s-a dat de gol că o cunoaște pe Gabriela.

(CITEȘTE ȘI: CINE E, DE FAPT, JOSEFINKA DE LA LOVE ISLAND. CARE E NUMELE REAL AL STEWARDESEI CARE PARTICIPĂ LA SHOW-UL DE LA PRO TV)

S-a dat de gol

Cea de-a patra ediție Love Island România a fost plină de surprize. Andrei și Mădălina erau convinși că trebuie să gătească o cină romantică pentru partenerii lor, respectiv Gabriela și Eduard, doar că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Eduard a primit un mesaj pe telefon de la o anume Anne-Marie, care îl anunță că îl așteaptă la întâlnire, iar Gabriela, la rândul ei, a fost invitată să se vadă cu misteriosul Călin.

Gabriela a mers la întâlnirea cu Călin, noul concurent, și a avut parte de o surpriză. Deși acest lucru nu este permis, se pare că aceștia se cunoșteau. Chiar Călin a fost cel care s-a dat de gol și i-a spus tinerei că se bucură să o revadă, semn că nu este prima lor întâlnire.

„Gabriela: Bună seara!

Călin: Salutare Gabriela! Mă bucur să te revăd. Ce faci? Cum ești?

Gabriela: Bine.

Călin: M-a surprins prezența ta în emisiune.

Gabriela: Serios?

Călin: Da, am fost plăcut surprins să văd că ești aici”, a fost dialogul celor doi de la cină.

Așa cum spuneam, regulile emisiunii nu permit ca doi concurenți să se cunoască, însă se pare că pentru Gabriela și Călin s-a făcut o excepție. Ulterior, după întâlnire, tânăra a mărturisit că ea și noul concurent s-au mai intersectat înainte, în cadrul unui alt proiect. Însă, întâlnirea lor a fost una fugitivă, iar acum au șansa să se cunoască mai bine.

„În cunosc pe Călin pentru că am avut o ședință video împreună. În fine, a fost o întâlnire foarte scurtă. Nu am apucat să stăm de povești foarte mult, dar mi-a plăcut foarte mult ce am povestit cu el și atunci. Îți dai seama cât de mică e lumea. Karma mereu funcționează”, a declarat Gabriela.

(VEZI ȘI: SURPRIZĂ LA PRO TV! DOUĂ CONCURENTE DE LA LOVE ISLAND, FILMATE SĂRUTÂNDU-SE)

Călin, noul concurent Love Island

Noul concurent Love Island se numește Călin, este din Cluj, are 29 de ani și este dermopigmenist.

„Mi-am ales un job unde să lucrez cu femeile pentru că îmi plac femeile, asta e explicația reală. Îmi plac femeile cu forme medii spre mari și să fie cât mai închise la culoare.

Mă consider un vânător înnăscut. Asta suntem noi, bărbații. Femeile sunt pescarii care ne aruncă nouă momeala. Am venit la Love Island să aduc magie și să-mi găsesc perechea potrivită”, a spus Călin.