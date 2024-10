Fotbalul de altădată oferea momente cu adevărat memorabile petrecute pe arene pline ochi cu spectatori. Fostul arbitru Ion Velea și-a adus aminte doar de două dintre partidele care fac parte din îndelungata sa carieră. Fost fotbalist, de asemenea, în echipa Craiovei din anii 70, acesta a povestit în exclusivitate pentru CANCAN cum s-a descurcat ca arbitru în momentul în care l-a avut ca observator pe Constantin Teașcă, un personaj extrem de controversat și dificil, care a fost inclusiv antrenor. Și unul foarte dur!

Teașcă, prins în ofsaid în toaletă

În lumea fotbalului, unde fiecare decizie poate schimba soarta unui meci, povestirile din culise sunt adesea la fel de captivante ca jocurile în sine. Fostul fotbalist și arbitru Ion Velea ne poartă într-o călătorie memorabilă în timpul unui meci tensionat între Timișoara și Sibiu, unde ingeniozitatea sa a fost pusă la încercare de un observator cunoscut pentru cerințele sale: Titi Teașcă, fost antrenor, dar și observator de meci.

Citește și: Pelicanul”, dezvăluiri memorabile despre legendele fotbalului românesc: ”L-am învățat pe Pițurcă să fie as la poker și pe Oblemenco să toarne băuturi”

”Am fost la un meci la Timișoara, care juca împotriva Sibiului. Titi Teașcă era observator. Înaintea meciului, vine la mine și îmi zice: Pelicane, să dai 11 metri pentru Timișoara. La un moment dat, Sibiul conducea cu 3-1 și nea Titi se duce la toaletă. L-am încuiat acolo. Am dat penalty pentru Timișoara, și Teașcă nu a văzut momentul, iar bănățenii au ratat.

A reușit Teașcă să iasă și am mai dat un penalty pentru gazde. S-a terminat meciul cu victoria oaspeților cu 3-2. Nea Titi vine și îmi spune: nu ți-am zis să dai 11 metri pentru Timișoara? I-am zis și eu: nea Titi, dar am dat două penalty-uri! Atunci s-a prins ce i-am făcut și m-a luat la înjurături. Mai încolo, după meciul ăla îmi zice: Pelicane, te-am salvat cu raportul de arbitraj. Ai uitat să treci scorul în el. L-am trecut eu”, a spus Velea pentru CANCAN.

Titi Teașcă a fost nu doar observator, ci și un antrenor de fotbal renumit pentru metodele sale exigente, impunând jucătorilor să alerge cu greutăți sau saci de nisip. Mihai Ionescu, fost ziarist și vicepreședinte al FRF, îl caracteriza ca pe un „personaj controversat și imprevizibil”, cu o personalitate exuberantă și un stil de comunicare energic. Deși complexat de înălțimea sa, Teașcă era mereu în căutare de noi idei și dedicat antrenoratului, având dificultăți în a-și accepta greșelile.

Citește și: Câți bani încasează Istvan Kovacs la EURO 2024. Arbitrul din Carei câștigă o avere după turneul final din Germania

,,Indirecta” cu dedicație

Ion Velea și-a mai amintit un alt episod memorabil care s-a petrecut la Ploiești, în perioada în care arbitra. De această dată, în orașul aurului negru Petrolul juca împotriva echipei de lângă podul Grant, Rapid București.

”Am arbitrat odată un meci Petrolul-Rapid, la Ploiești. Eu am prelungit jocul cu 10 minute. În minutul 110, unul de la Rapid a trimis mingea cu capul la portarul Leo Toader. Acesta a prins mingea și eu hop, indirectă, am fluierat!

Era pe 6 metri acolo. Vine Toader la mine și îmi zice: nea Ioane, dacă mi-o bagă ăsta în poartă? Atunci, din minge de arbitru puteai da gol direct, nu ca acum . Îi zic eu: treci în spatele meu! Am întors mingea în spate, iar până la urmă a prins Toader balonul. La șmecheria asta m-a aplaudat galeria Petrolului, care era cea mai a dracu galerie”, a povestit Velea pentru CANCAN.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.