Are doar 19 ani, dar deja face bani frumoși! Fiul Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor are o afacere de succes

Cristina Bâtlan se poate considera o mamă norocoasă! Jurata de la Imperiul Leilor are un fiu de 19 ani, pe nume Adi, care îi calcă pe urme. Tânărul și-a pus bazele propriei afaceri și muncește pe brânci pentru visul lui. Mama lui îi este alături cu sfaturi și tot ce are nevoie, însă băiatul vrea să se descurce de unul singur. Ce spune afacerista despre relația pe care o are cu băiatul ei?

Cristina Bâtlan este o mamă împlinită. Femeia de afaceri are o relație foarte apropiată cu fiul ei de 19 ani. Adi este un tânăr afacerist, care luptă pentru visul lui și se implică în multe proiecte, care-i aduc sau nu venituri. Jurata de la emisiunea Imperiul Leilor este foarte mândră de reușitele băiatului ei și spune că a moștenit de la ea „lipsa de lene”.

„A moștenit lipsa de lene, că la mine e lipsă de lene. Eu spun da și dacă mă suni la 12.00 noaptea și spui că ai o problemă, ajută-mă cu ceva, eu mă urc în mașină și vin. Chiar dacă sunt în pijama, vin! Nu forma mă interesează, fondul mă interesează. Și Adi are felul acesta de a fi. Se angajează în multe proiecte, știe că nu se poate, nu există, că totul este posibil atunci când vrei”, a dezvăluit aceasta, pentru Impact.

Ce relație are Cristina Bâtlan cu fiul ei, Adi

Vedeta și fiul ei călătoresc împreună și petrec mult timp unul cu celălalt. Au o relație bună și își spun secretele ori își dau sfaturi atunci când este nevoie. „Să știi că îl drăgălesc și acum și ne place să călătorim împreună, să stăm împreună. Chiar am fost plecați în vacanță împreună în Grecia și ne-am simțit foarte bine. Suntem foarte apropiați, pentru că el are deja businessul lui și eu sunt toată ziua implicată în câte un an business, așa că vorbim aceeași limbă. Deci nu avem niciun conflict, nici de personalitate și nici de activitate.”, a mai spus afacerista.

Adi se axează pe viața profesională, nu pe cea sentimentală. Cristina Bâtlan știe că fiul ei a avut câteva relații amoroase, însă spune că acesta a pus mai mult preț momentan pe proiectele lui.

„A avut câteva iubite, însă mi-a spus: «Mama, nu am timp de asta! Îmi sună telefonul atât de mult, muncesc atât de mult», pentru că atunci când ești la început, când ești foarte tânăr, are 19 ani și are deja compania de un an, a zis: «Încă nu am oameni în echipa mea și nici nu-mi permit să aduc oameni așa de buni încât să mă scape de toate activitățile». În plus are o minte super creativă și rezolvă probleme într-un mod neașteptat.”, a conchis Cristina Bâtlan, pentru sursa citată.