Arestat pentru că gonea cu mașina, o vedetă a muzicii a reușit să scape de acuzații. Cum a păcălit etilotestul

Starul muzicii country Sam Hunt va scăpa de acuzații după ce ar fi fost arestat pentru o presupusă depășire a vitezei în afara orașului Nashville.

Cântărețul de muzică country, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat și dus la închisoare pe 20 ianuarie pentru că ar fi depășit viteza legală și ar fi încălcat un dispozitiv de blocare, care îi împiedică pe șoferi să pornească vehiculul dacă nu trec un test cu alcooltestul.

Sam Hunt a fost eliberat în aceeași zi după plata unei cauțiuni de 1.500 de dolari. Rămâne neclar modul în care Hunt a reușit să păcălească dispozitivul de blocare.

Un reprezentant al lui Hunt a declarat pentru PEOPLE că avocatul cântărețului a rezolvat totul cu actele în instanță în această săptămână, iar vedeta nu va fi acuzată.

Incidentul vine la mai mult de cinci ani după ce Hunt a fost arestat în Nashville sub acuzația de conducere sub influența alcoolului și posesie a unui recipient deschis cu băutură, în noiembrie 2019.

Cântărețul, celebru pentru melodia „Body Like a Back Road”, a fost luat în custodie după ce poliția a răspuns la un apel privind un vehicul care conducea pe contrasens. Nivelul de alcool în sânge al lui Sam în momentul respectiv era de 0,173.

În 2021, Hunt a pledat vinovat la acuzațiile de contravenție legate de arestare și, în cele din urmă, a fost condamnat la 48 de ore la DUI Education Center, o instituție alternativă, și a trebuit să urmeze un curs de siguranță privind alcoolul.

Vedeta și-a pierdut, de asemenea, permisul pentru un an, iar mașina sa trebuia să aibă instalat un interlock până când Sam urma să își recupereze permisul.

„S-a întâmplat”, a declarat Hunt despre arestare în 2020.

„Oamenii din tabăra mea sugerau să suprimăm povestea, dar de ce mi-ar fi frică să vorbesc despre asta? Dacă se întâmplă, este adevărat. Am fost crescut și învățat să respect alcoolul. Moderația este importantă. Nu am vrut niciodată să glorific băutura. Este un truc ieftin în muzica country, iar eu am vrut întotdeauna să evit asta. Nu-mi place să folosesc băutura ca un cântec de petrecere; pentru mine, asta nu ar fi cinstit. Nu am fost niciodată tipul care bea o bere dintr-o înghițitură. Cunosc oameni care fac așa ceva și nu aș vrea să îi cert sau să îi privesc de sus.”

Vedeta a continuat:

„Nu e vorba că nu beau deloc, dar m-am pus într-o poziție proastă: am ieșit, m-am întâlnit cu prietenii la un spectacol, mi-am lăsat telefonul într-un Uber. Am mers cu Uber-ul toată noaptea, apoi ne-am întors acasă la un prieten, am mâncat niște pizza. Am adormit pe canapea, m-am trezit groggy. Ar fi trebuit să fiu mai conștient, dar nu am fost. Așa că îmi asum responsabilitatea”.