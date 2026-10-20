„Arhitectul” și „Tâmplarul”, paradă de 5 milioane de euro pe străzile din Timișoara! Și-au etalat bolizii de lux

Weekendul trecut, Timișoara a devenit locul unde luxul și caii putere s-au întâlnit. Ferrari of Bucharest, dealerul oficial și exclusiv al celebrului constructor italian în România, a organizat un eveniment special. În Piața Libertății au putut fi admirate mai multe automobile Ferrari din colecții private. Ei bine, dintre cei care și-au dus bolizii la expoziție nu puteau să lipsească Florin Octavian Roman, cunoscut drept arhitectul Primăriei Giroc, și Cristian Rusu, fondatorul „Casa Rusu”. Cei doi au în garaj mașini impresionante, pe care le-au etalat acum.

Evenimentul ce a avut loc în Timișoara face parte din strategia Ferrari of Bucharest de a-și extinde activitățile dincolo de Capitală și de a consolida relația cu proprietarii și potențialii cumpărători ai mărcii din întreaga țară. Clienți deja fideli, Florin Octavian Roman și Cristian Rusu nu au putut lipsi de la impresionanta paradă.

Paradă de 5 milioane de euro pe străzile din Timișoara

La expoziția din Piața Libertății au fost etalate și numeroase exemplare din garajul celor doi milionari. Arhitectul Primăriei Giroc și Cristian Rusu s-au reunit într-o paradă de lux. Au adus pe străzile din Timișoara o colecție impresionantă pe patru roți, ce însumează aproape 5 milioane de euro. Nu degeaba cei doi concurează cu Ion Țiriac.

Florin Octavian Roman, fostul arhitect-șef al Primăriei Giroc, a scos la înaintare modele de top. Trecem în revistă un Ferrari 12 Cilindri Spider, al cărui preț este cuprins între 580.000 și 700.000 de euro, un Ferrari 296 Speciale (preț: 500.000 – 650.000 de euro), dar și un Ferrari GTC4Lusso (preț: 140.000 – 260.000 de euro).

Lista continuă cu un Ferrari 812 GTS, al cărui preț se situează între 450.000 și 600.000 de euro, în funcție de dotări, precum și cu un Ferrari SF90 Spider, cu un preț ce variază între 400.000 și 550.000 de euro. Dar și un Ferrari 360 Spider (preț: 75.000 – 120.000 de euro).

Nici Cristian Rusu nu s-a lăsat mai prejos și a scos din garaj bolizi de lux unul și unul. Vorbim despre un Ferrari 12 Cilindri, cu un preț ce variază între 450.000 – 580.000 de euro, dar și despre un impresionant Ferrari 488 Pista Piloti, pentru care a scos din buzunar între 900.000 și 1.200.000 de euro. Colecția fondatorului Casa Rusu este completată de un Ferrari Roma (preț: 170.000 – 230.000 de euro).

Evenimentul din Timișoara le-a dat ocazia celor prezenți să vadă de aproape automobile exclusiviste. Bolizii de lux au transformat centrul orașului într-un adevărat salon auto în aer liber, unde modelele Ferrari au fost atracția principală. Florin Octavian Roman și Cristian Rusu nu aveau cum să lipsească de la paradă, așa că au scos din garaj mașini de lux în valoare de aproximativ 5 milioane de euro.

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Foto: TikTok