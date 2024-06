Aris Eram a ajuns de urgență la spital. Fiul Andreei Esca a fost aproape de o tragedie

Recent, Aris Eram a tras o sperietură de zile mari. Fiul Andreei Esca a ajuns de urgență la spital după a suferit o accidentare în timp ce se antrena în sala de sport. Medicii i-au cusut rana. Cum se simte acum fostul concurent de la America Express.

În urmă cu puțin timp, Aris Eram a început un nou capitol în viața sa. După ce a reușit să se facă remarcat – alături de sora lui, Alexia Eram – la America Express, ofertele de colaborare au început să curgă. Astfel, fiul Andreei Esca a bătut palma cu Antena 1 și s-a alăturat echipei de la ”Super Neatza”. Alături de Diana Munteanu, Ilona Brezoianu, Cuza, Niculai Tand și Cătălin Rizea, tânărul va avea ocazia să-și demonstreze abilitățile și să aducă un suflu proaspăt în platoul de la Antena 1.

”Gașca veselă are un nou membru. Bine ai venit, Aris!”, a fost mesajul de bun venit postat pe pagina oficială de Instagram a misiunii de la Antena 1.

Duminică, 2 iunie, Aris Eram și-a făcut debutul în matinal, acolo unde colegii de platou l-au primit cu zâmbetul pe buze și cu brațele deschise. Bandajat la mână, noul membru din gașca veselă le-a povestit colegilor de platou evenimentul nefericit prin care a trecut.

Incidentul a avut loc în sala de sport. Aris Eram a povestit cum și-a prins degetul inelar între două gantere, moment în care unghia i s-a dezlipit de piele. De la sală a ajuns direct la urgență. Medicii au decis să îi coasă rana, astfel încât locul să fie perfect steril, excluzând astfel posibilitatea unei infecții. Acum trebuie să își schimbe bandajul zilnic – până când unghia va crește la loc. Fratele Alexiei Eram recunoaște că îi este teamă să nu rămână fără unghie, însă tot ceea ce mai are de făcut acum este să aștept să vadă cum evoluează situația.

„Eram la sală și mi-am prins degetul între două gantere și mi-a plecat puțin unghia. M-au cusut, dar mi-am revenit repede, după o săptămână. De la sală am ajuns direct la urgențe! Se deschisese, a trebuit să mă coase. Acum sunt bine, nicio problemă, îmi schimb bandajul zilnic, își revine. Trebuie să-mi crească unghia, sper să nu rămân fără unghie.”, a mărturisit Aris Eram în cadrul unui show TV.

Gașca veselă a fost curioasă să afle care a fost prima persoană pe care a sunat-o după incident, iar Aris Eram a continuat și a dezvăluit că – deși a încercat să gestioneze singur situația – prima dată a sunat-o pe mama lui, Andreea Esca.

„Pe mama, normal (a sunat-o prima oară). Am încercat să îi zic cât mai târziu. Am sunat-o puțin mai încolo. Am încercat să mă ocup singur de asta.”, a mai spus Aris Eram.