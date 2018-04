Armand Assante, celebrul actor american în vârstă de 68 de ani va apărea în serialul românesc ”Las Fierbinți”. Episodul în care Armand Assante va juca un rol secundar va fi difuzat joi, 19 aprilie.

Armand Assante nu este întâmplător în România, pentru că este protagonistului lungmetrajului românesc ”The Wanderers”/ ”Vânătorul de spirite“, în regia lui Dragoş Buliga. Episodul din ”Las Fierbinți” va fi difuzat pe Pro TV de la ora 20.30, arată ȘtirilePROTV.

În episodul difuzat marţi, primarul Vasile le-a spus apropiaţilor că o creatură îi bântuie casa şi nu are linişte nici ziua, nici noaptea. ”De o săptămână tot am senzaţia că mai e cineva cu mine în casă. Cred că am casa bântuită!”, i-a spus acesta Dalidei. Secretara s-a gândit că vizita unui preot s-ar putea să-l ajute.

În episodul care va fi difuzat joi, Vasile şi Dalida pun la cale un plan diabolic. Cum au deja experienţa de ”vânători de spirite”, cei doi solicită ajutorul lui Armand Assante pentru a-l speria pe Robi, poliţistul satului. Ei încearcă să afle de la celebrul actor american ce ar trebui să facă ca planul lor să dea roade.

Cum va evolua Armand Assante în rolul principal

În luna aprilie are loc premiera filmului românesc ”The Wanderers – Vânătorul de spirite“, primul lungmetraj al lui Dragoş Buliga, regizorul serialului ”Las Fierbinţi“, cu Branko Djuric şi Armand Assante în distribuţie. ”The Wanderers, Vânătorul de spirite“, în regia lui Dragoş Buliga, cu actorul american Armand Assante în rol principal, este bazat pe un scenariu original semnat de Octav Gheorghe, fost publicitar care a colaborat cu Pro TV pentru serialele româneşti ”Deschide ochii“ şi ”Ai noştri“, dar şi pentru show-uri ca ”Vocea României“ şi ”Românii au talent”.