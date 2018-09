Armando Cooper: „Sfaturile lui Penedo m-au convins să vin la Dinamo!”

Noul mijlocaș dinamovist Armando Cooper a fost prezentat oficial de „câini” într-o conferință de presă organizată înaintea duelul de foc pe care alb-roșii îl vor susține astăzi în Bănie cu Universitatea Craiova.

Noul elev al lui Florin Bratu a declarat căe ste pregătit să debuteze pentru alb-roșii și a spus că a venit la Dinamo la sfaturile coechipierului săi de la națională, Penedo!

„Sunt pregătit să joc şi sper să îmi aduc aportul pentru a duce echipa cât mai sus. Sfaturile lui Penedo au contat în alegerea mea, mi-a vorbit mult despre echipă, mă bucur că pot ajuta o echipă atât de mare ca Dinamo. Îmi place aici, e un oraş frumos, cu oameni drăguţi”, a declarat Armando Cooper, jucător care ultima oară a evoluat pentr Universidad de Chile.

Tehnicianul lui Dinamo, Florin Bratu a dezvăluit că şi-a dorit foarte mult transferul lui Armando Cooper, și este convins că noul său jucător va aduce un plus de valoare echipei sale datorită experienţei pe care o are. „Sunt foarte bucuros să-l avem alături de noi pe Armando Cooper, un jucător pe care eu mi l-am dorit foarte mult, un jucător care cu siguranţă va veni cu un plus de valoare şi de experienţă în grupul nostru. A fost foarte bine primit de către echipă şi mă bucur şi sunt foarte onorat că este alături de noi. El a mai jucat în campionatul României, la Oţelul Galaţi, un fotbalist cu o sută de meciuri la nivel de echipă naţională, un fotbalist care a jucat în multe campionate. Sperăm ca împreună să facem o treabă foarte bună, pentru că avem nevoie de astfel de jucători alături de noi. E bine cu pregătirea, vine din Chile, era în plin campionat. Într-adevăr nu a jucat foarte mult, mă bucur pentru că a luat această decizie, de a veni şi de a juca. A renunţat la foarte multe lucruri pentru a juca în România. E posibil să mai apară jucători în săptămânile viitoare, fundaş, atacant, vom vedea. Eu am încredere în lotul pe care îl am, un lot echilibrat cu care putem face lucruri interesante împreună”, a conchis Florin Bratu.