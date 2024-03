Armin Nicoară, criză de nervi la Insula de 1 milion, de la Kanal D: „Suntem dezamăgiți, suntem distruși”

Armin Nicoară nu și-a mai putut stăpâni nervii atunci Cosmin Cernat a învârtit ruleta. Jocul a ajuns, din nou, în mâna vesticilor, aspect care nu i-a picat deloc bine celebrului saxofonist. Astfel, a declarat că el și colegii lui sunt distruși.

În ediția din data de 18 martie a emisiunii Insula de 1 milion, Cosmin Cernat a învârtit ruleta, iar aceasta s-a oprit la numărul 12, asociat Biancăi Pescar, o tânără în vârstă de 21 de ani din Cluj Napoca. Așadar, ea a preluat controlul jocului.

„A patra oară picăm la ruletă. Am înțeles că sudicii nu și-au învățat lecția, nu au învățat de ce sunt aici. Ei n-au înțeles chestia asta. Noi am venit aici să vă scoatem la concurs pentru a vă învăța că victoria vă aduce mai aproape de visul vostru. Până n-o să învățați lecția, n-o să vină rândul vostru la roată”, a spus Bianca Pescar.