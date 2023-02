Armin Nicoară, în lacrimi. Cântărețul a făcut dezvăluiri neștiute despre viața sa: „Multă lume nu mi-a văzut această latură”

Armin Nicoară este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică de petrecere. Saxofonistul are o carieră de succes și a reușit să capete o comunitate impresionantă de fani care îi stau alături în orice situație. În ciuda faptului că apare mereu cu zâmbetul pe buze, soțul Claudiei Puican ascunde o întâmplare nefericită care i-a marcat profund copilăria.

Puțini sunt cei care știu că Armin Nicoară nu a avut o copilărie tocmai fericită. Totul are legătură cu familia lui, în special cu tatăl acestuia.

Armin Nicoară: „Acum, tata e foarte fericit când mă vede”

Atunci când tatăl lui a aflat că Armin are diabet, acesta a fost extrem de afectat și a crezut că fiul său nu va mai putea să-și continue cariera în muzică. Ei bine, în cele din urmă ambiția l-a determinat să demonstreze tuturor că talentul său e mai presus de orice, iar în prezent este unul dintre cei mai apreciați cântăreți.

„Pot spune că este un duel tată-fiu. Multă lume nu mi-a văzut această latură, nu știu despre supărarea mea, dar tatăl meu a spus tot timpul că eu nu semăn cu el.

Eu, când m-am îmbolnăvit de diabet, am fost un pic înlăturat, nu se vedea în mine că aveam potențial, că o să ajung aici. Cumva, s-a întâmplat atunci, stăteau la o masă tata, unchiul meu, Fane Bănățeanu, și fratele meu și spuneau: „Ce o să-i facem lui Armin, că el nu cred că o să cânte”.

Dumnezeu m-a ajutat să cred că am ajuns cât de cât destul de bine și acum am ales să facem un duel muzical, să-i demonstrez că și eu pot să cânt ca el. (…) Acum, tata e foarte fericit când mă vede și el plânge de bucurie alături de mama. Atunci, pe mine m-a marcat treaba aia”, a declarat Armin Nicoară într-o emisiune Tv, după cum relatează Wowbiz.ro

Armin Nicoară, la un pas de sinucidere după ce a aflat că are diabet

Cântărețul a făcut o serie de dezvăluiri șocante despre momentul în care a aflat că suferă de diabet. La acea vreme, artistul era convins că viața și planurile sale nu mai au rost și a avut gânduri de sinucidere.

„Când erau zilele mele de naștere nu mai acceptam să răspund la telefoane. Vedeam totul negru. Nu puteam să accept că am boala, am crezut că s-a încheiat viața mea.(…) Am avut și gânduri de moarte. Chiar îmi spuneam atunci, ce rost mai are să trăiesc?”, a povestit Armin într-o altă emisiune Tv, conform aceleiași surse.