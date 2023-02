Armin Nicoară, dezvăluiri despre relația Georgianei Lobonț cu Rareș Ciciovan: ”Un cuplu nu se desparte doar dacă eu mă duc și o pup”

Un posibil divorț era anunțat în urmă cu doar câteva săptămâni în mediul online, protagoniștii fiind Georgiana Lobonț și soțul său, Rareș Ciciovan. Deși bărbatul a mărturisit că se vor despărți, gesturile lor din ultima perioadă par să demonstreze contrariul, ei fiind mai fericiți ca niciodată.

În scandalul care a izbucnit, și-a făcut apariția și numele lui Armin Nicoară, finul Georgianei Lobonț și al lui Rareș Ciciovan. Gurile rele i-au atribuit o parte din vină saxofonistului și, deși Armin Nicoară a ales să păstreze discreția pe tema acestui subiect, acum și-a spus părerea.

Armin Nicoară: ,,Eu nu vreau să mă bag în familia nimănui”

Artistul a mărturisit că, deși și-a dorit să stea departe, numele lui a apărut în scandalul divoruțului nașilor săi. Însăși Georgiana Lobonț a fost deranjată de faptul că s-a implicat în scandal.

,,Cumva am fost târât în tot acest scandal, pentru că am fost acolo pe prima pagină (…). Într-adevăr, am început seara un pic pe supărate, sunt picat psihic, pentru că nașa mi-a dat un mesaj, s-a luat cumva de mine că eu vorbesc.

Eu nu vreau să mă bag în familia nimănui, adică nu cred că am vorbit nici după ce s-a întâmplat.” , a povestit Armin Nicoară, la Xtra Night Show.

Cât despre faptul că a pupat-o pe nașa sa, Armin Nicoară este de părere că gestul lui nu ar reprezenta motivul separării unui cuplu.

,,Nu cred că un cuplu se desparte doar dacă eu mă duc și o pup”, a adăugat Armin.



Saxofonistul nu consideră că a făcut o greșeală

În ideea în care divorțul celor doi s-ar fi întâmplat din cauza lui, Armin Nicoară este de părere că nașul lui, Rareș Ciciovan, ar fi ieșit în mediul public și ar fi lansat acuzații la adresa lui.

,,Și dacă o pup pe nașa Georgiana, am mai pupat-o și pe nașa Roxana, acum Doamne iartă-mă, n-am făcut nimic rău. Am fost târât în acest scandal, Armin Nicoară mărul discordiei. Dacă era ceva, ieșea nașul Rareș în public și spunea că e vina mea. Eu cred că nu am făcut nimic”, a spus artistul.