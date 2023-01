Armin Nicoară nu se lasă deloc! Cântărețul a pus ochii pe o altă artistă: „Stai să mă desfac la pantaloni”

Armin Nicoară nu renunță deloc să-și clătească ochii după alte femei. După Georgiana Lobonț și Roxana Vașniuc, artistul a mai trecut pe listă o artistă. Soțul Claudiei Pucan a intrat live pe TikTok alături de o interpretă de muzică populară cu care a făcut un schimb de replici incendiare.

Armin și Stana Stepănescu au stârnit hohote de râs în rândul internauților, după ce s-au filmat împreună pe rețelele de socializare. Cei doi sunt colegi de breaslă și buni prieteni în același timp, iar dialogul spumos pe care l-au purtat în fața fanilor nu a putut fi trecut cu vederea.

Armin Nicoară, schimb de replici controversate cu o colegă de breaslă

Armin Nicoară nu s-a dat în lături niciodată să se afișeze în fața admiratorilor exact așa cum este. Cei care îl îndrăgesc s-au obișnuit deja cu glumele pe care le face despre alte femei, chiar dacă uneori mulți consideră că întrece limita. Ei bine, de data aceasta, saxofonistul și-a făcut fani să se prăpădească de râs în urma unui live pe TikTok alături de colega lui, Stana Stepănescu cu care a schimbat câteva replici controversate.

Stana Stepănescu: Stai să mă desfac la pantaloni, numai puțin!

Armin Nicoară: Au, au! Dragilor, aici o să fie o seară incendiară pe TikTok, o să închidem live-ul și revenim peste câteva minute.

Stana Stepănescu: Am fost invitată la cină, am mâncat foarte mult și nu pot nici să respir de cât am mâncat. Nu mai pot nici să cânt. Hai termină! (n.r îi spune lui Armin), a fost discuția celor doi, care ulterior a devenit virală în mediul online.

Armin Nicoară, un familist convins?

De când s-a căsătorit cu Claudia Puican, Armin Nicoară și-a luat în serios responsabilitățile de bărbat în casă. Saxofonistul recunoaște că își ajută soția la treburile casnice și este pregătit oricând să-i dovedească faptul că o iubește nemărginit.

„Da, suntem bine! Chiar acum mi-am dat seama că trebuie să o ajut în casă. Am început să strâng hainele, să le scot de la spălat. Fac toate cele, pentru că am văzut că ea face foarte multe pentru mine, adică s-a dus în piață, a făcut cumpărături și mi-am dat seama că trebuie să o ajut și eu, pentru că și azi dimineață s-a trezit cu mine să mă ducă la analize.

Ea mă iubește foarte mult, eu o iubesc foarte mult și trebuie să îi arăt că o iubesc și să o ajut și eu cu treburile casnice, pentru că face foarte multe pentru mine”, a declarat el la Antena Stars.