Armin Nicoară și Claudia Puican, părinți pentru prima oară?! Artistul a făcut primele declarații despre sarcina soției

Armin Nicoară și Claudia Puican trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani. Cei doi au început să colaboreze inițial pe plan profesional, însă ulterior, au ajuns să se iubească. În septembrie anul trecut, artiștii au ajuns în fața altarului, iar acum, potrivit unor zvonuri, se pregătesc să devină părinți. Pentru a nu lăsa loc de interpretări, cântărețul a făcut declarații despre acest subiect.

Armin Nicoară este iubit de public în primul rând datorită talentului său, dar, pe lângă acest lucru și pentru sinceritatea cu care a abordat orice subiect legat de viața lui. Recent, saxofonistul a fost întrebat dacă informațiile cu privire la sarcina partenerei sale sunt adevărate, însă acest nu a dorit să dezvolte mai mult subiectul.

În același timp, cântărețul a explicat că după Paște, lucrurile vor fi mai clare, iar atunci va putea vorbi pe larg despre ce se întâmplă în familia lui. Astfel, fanii au tras propriile concluzii și s-au gândit că este posibil ca soția artistului să fie deja însărcinată, dar să aștepte ca timpul să treacă și să se asigure că totul decurge normal, iar copilul nu este pus în pericol.

De asemenea, Armin a ținut să declare că atât el, cât și Claudia își doresc enorm să devină părinți.

„Nu avem nimic oficial de anunțat. Momentan stăm așa, în așteptare. După Paște, vedem ce o mai fi, dacă e ceva sigur anunțăm. Nu vreau să zic acum, apoi, să se întâmple ceva, Doamne ferește!

Poate de teamă nici nu zic nimic acum. Ce pot spune sigur este însă că ne dorim 100% să devenim părinți. Eu să știți că mi-aș dori un băiețel. Claudia zice că tot băiețel și-ar dori, dar eu cred că zice așa doar de dragul meu și că și-ar dori, de fapt, o fetiță”, a spus Armin Nicoară, conform Playtech.ro.

De ce i-a luat Armin Nicoară alt inel iubitei sale, după logodnă

După ce timp de ani l-a așteptat să facă cererea în căsătorie, artistul a găsit momentul perfect pentru a-și cere iubita de soție. Cei doi filmau un clip pentru noua lor piesă și atunci, în fața altarului din biserică, Armin Nicoară a întrebat-o dacă vrea să-ți unească destinul cu al său

Saxofonistul a dezvăluit că au pierdut inelul de logodnă și a fost nevoit să îi cumpere altul. Cu această ocazie, a dezvăluit și cum a decurs întreaga cerere în căsătorie și care a fost reacția Claudiei Puican.

„Inelul acela a fost pierdut, nu l-am mai găsit. Asta e viața, nu stăm noi într-un inel. Am luat decizia să-i iau altul, sper să nu-l mai piardă. Al treilea nu i-l mai iau. (…) Noi avem o piesă pentru dansul mirilor (…) dacă tot am filmat acest videoclip, am zis că este cel mai bun moment pentru a-i da inelul. Mai ales că noi am filmat într-o biserică. Am găsit acest moment în fața altarului să-i dau inelul. Ea nu s-a așteptat, a crezut că e vreo glumă de-ale mele, dar când a văzut că e serioasă treaba, s-a emoționat”, a mărturisit Armin Nicoară