Armin Nicoară şi Georgiana Lobonţ s-au afişat pentru prima dată împreună, după anunţul divorţului. Cum au fost surprinşi

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț au fost surprinși împreună la un eveniment, pentru prima dată. după scandalul divorţului. Cei doi artişti au fost chemaţi la filmările unei emisiuni şi păreau că sunt destul de apropiaţi.

Scandalul așa zisului divorț dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan a avut repercursiuni și în relația dintre Armin Nicoară și nașa sa, Georgiana. La începutul anului, în luna ianuarie, familiile celor doi artişti au plecat într-o vacanţă, iar atunci au început problemele.

Armin povestea în cadrul unui interviu mai vechi că nu înţelege de ce naşa sa a ales să nu îi mai răspundă la mesaje, pentru că el nu consideră că i-a greşit cu ceva.

”Păi situația dintre mine și nașa mea nu este deloc bună. Eu nu am înțeles care este treaba, mai exact pentru că i-am dat vreo două sau trei mesaje, chiar acum câteva zile, și nu mi-a răspuns. Am zis «ok, este seară, este noapte, nu îmi răspunde. Haide că poate, de dimineață îmi răspunde». Am văzut că nu mi-a răspuns, m-am uitat pe story-urile ei și pe Instagram, să văd ce face. La fel, i-am răspuns și acolo la ceva și am văzut că nu a răspuns și chiar, cumva, m-a deranjat. Adică, nu am înțeles care este problema? Care este supărarea? Din ce cauză este supărată? Noi am plecat în vacanță, adică noi nu ne-am certat sau ceva, doar că am mers eu atunci la București, la televiziune și de atunci nu mi-a mai răspuns la telefon. Nu știu dacă eu am greșit cu ceva, dar dacă am vorbit ceva despre ea sau dacă am zis ceva despre ea. Dar dacă ea așa alege, să stea supărată pe mine, e treaba ei”, a declarat Armin Nicoară la Antena Stars.

Armin Nicoară şi Georgiana Lobonţ s-au împăcat

Acum lucrurile par că s-au schimbat între cei doi. Recent, Armin și Georgiana s-au afișat, unul lângă altul, într-o fotografie care a fost făcută publică de saxofonist în mediul online.

Armin Nicoară a postat pe pagina sa de Facebook imaginea în care apare și soția sa, Claudia Puican. Toți trei au filmat pentru o petrecere ce va fi difuzată la TV, de Paşte.

”S-au unit puterile si ne-au crescut forțele. Dumincă de Paști ne vedem pe Antena Stars să facem show”, a scris Armin Nicoară în dreptul imaginii.

Adevărul despre presupusul divorț

În urmă cu doar câteva luni, Rareș Ciciovan surprindea pe toată lumea anunțând că va divorța de Georgiana Lobonț. Mai mult, bărbatul spunea că a și înaintat actele de divorț. Vestea a venit ca o bombă pentru cei interesați de subiect, Georgiana Lobonț neavând nicio reacție la spusele soțului său.

Abia după un timp, artista a ieșit cu decalrații și a clarificat situația. Cântăreața a spus că nu există niciun divorț, ca relația ei merge foarte bine și totul a fost doar o glumă a partenerului său făcută pe seama jurnaliștilor.

„Nu există nicio despărțire și așa ceva nu o să existe atâta timp cât eu exist pe lume asta și cât lucrurile sunt foarte ok între noi, nu am de ce să mă despart și nu există, în primul rând, între noi discuții despre așa ceva.

Voi l-ați auzit pe Rareș în declarațiile acelea cum vorbea? În primul rând el râde acolo, se distra ca tot omul care merge în vacanță. A mai băut ceva, s-a simțit bine. Îți dai seama că în starea aia el a luat la batjocură tot ce a povestit acolo. L-au prins într-un moment în care el se simțea foarte bine, fiind acolo cu băieții. Eu nici măcar nu am știut că a dat declarații.

Eu eram cu fata cu care eram în vacanță, la piscina de la vila noastră. Am început din senin să primesc telefoane, nu înțelegeam ce se întâmplă. Pe urmă am văzut ce era în presă. Eu nu am vrut să ies și să dau nicio declarație pentru că nu am cum să vorbesc despre o prostie. Este chiar o prostie. Asta pentru că nu există, nici nu intră în discuție așa ceva”, a declarat Georgiana Lobonț, la momentul respectiv.