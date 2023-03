Georgiana Lobonț, surprinsă într-o ipostază neașteptată! Detaliul care le-a dat de gândit fanilor: „Nu mai ai verighetă pe deget!”

În ultima perioadă, Georgiana Lobonț a fost în centrul atenției datorită presupusului divorț. Soțul ei a anunțat despărțirea și a lăsat pe toată lumea în suspans. Artista nu a reacționat și abia după o bună perioadă de timp a infirmat divorțul și a spus că totul a fost o glumă. Fanii s-au bucurat când au auzit, însă acum un mic detaliu i-a pus pe gânduri și toată lumea se întreabă dacă spusele cântăreței au fost adevărate sau nu.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Rareș Ciciovan arunca bomba și spunea că mariajul cu Georgiana Lobonț a ajuns la final. Acesta chiar a spus că a înaintat actele de divorț și totul s-a terminat. După acest anunț nimeni nu a mai declarat nimic legat de subiect, deși toată lumea aștepta o reacție din partea Georgianei Lobonț.

Ulterior, după ce a lăsat să treacă suficient de mult timp de la declarațiile soțului, Georgiana Lobonț a reacționat și a anunțat că mariajul ei merge perfect și nici nu se pune problema de divorț. Artista a spus că soțul său a făcut o glumă pe seama jurnaliștilor, fiind luat de val de aburii alcoolului. Fanii s-au bucurat când au auzit veștile bune, însă acum un mic detaliu le-a dat de gândit și i-a făcut să se întrebe dacă nu cumva cântăreața a mințit.

Mai exact, internauții au observat că în unele fotografi pe care Georgiana Lobonț le postează în mediul online apare fără verighetă. Fanii nu au stat degeaba și au semnalat imediat acest aspect. Aceștia sunt în ceață și se întrebă ce se întâmplă, de fapt, în căsnicia artistei și dacă va mai rezista mult.

„Nu mai ai verighetă pe deget! De ce?”, a întrebat-o unul dintre internauți pe Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț, prima reacție după zvonurile legate de divorț

După ce și-a lăsat fanii să fiarbă o perioadă, Georgiana Lobonț a ieșit în față și le-a explicat tuturor motivul pentru care soțul său a anunțat divorțul. Se pare că acesta a vrut să facă o glumă pe seama jurnaliștilor și a inventat totul, chiar în timp ce se afla în vacanță alături de soția sa.

Georgiana Lobonț a subliniat că mariajul ei este în afara oricărui pericol și relația cu Rareș Ciciovan merge cât se poate de bine.

„Nu există nicio despărțire și așa ceva nu o să existe atâta timp cât eu exist pe lume asta și cât lucrurile sunt foarte ok între noi, nu am de ce să mă despart și nu există, în primul rând, între noi discuții despre așa ceva. Pe 4 Martie noi împlinim șapte ani de căsătorie, avem doi copii frumoși, avem tot ce ne trebuie. Eu dacă o să mă despart vreodată, Doamne ferește, o să anunț personal, dar momentan nu se pune problema de așa ceva.

Voi l-ați auzit pe Rareș în declarațiile acelea cum vorbea? În primul rând el râde acolo, se distra ca tot omul care merge în vacanță. A mai băut ceva, s-a simțit bine. Îți dai seama că în starea aia el a luat la batjocură tot ce a povestit acolo. L-au prins într-un moment în care el se simțea foarte bine, fiind acolo cu băieții. Eu nici măcar nu am știut că a dat declarații.

Eu eram cu fata cu care eram în vacanță la piscina de la vila noastră. Am început din senin să primesc telefoane, nu înțelegeam ce se întâmplă. Pe urmă am văzut ce era în presă. Eu nu am vrut să ies și să dau nicio declarație pentru că nu am cum să vorbesc despre o prostie. Este chiar o prostie. Asta pentru că nu există, nici nu intră în discuție așa ceva”, declara Georgiana Lobonț.

