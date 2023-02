Adevăratul motiv pentru care Rareș Ciciovan a confirmat divorțul de Georgiana Lobonț! Acum s-a aflat tot: „A băut ceva, iar...”

De câteva săptămâni, unul dintre cele mai dezbătute subiecte este legat de presupusul divorț dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan. Bărbatul a aruncat bomba, a anunțat că divorțează, iar apoi s-a așternut tăcerea. După anunțul divorțului cei doi s-au afișat împreună, petrecând de minune într-o vacanță de lux. Toată lumea a fost confuză, iar acum a venit momentul ca lucrurile să se lămurească.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Rareș Ciciovan anunța că mariajul cu Georgiana Lobonț a ajuns la final. Bărbatul a făcut câteva declarații șocante și spune că va înainta actele de divorț. După acest anunț bombă, nimeni nu a mai spus nimic legat de subiect, iar acum Georgiana Lobonț a lămurit totul. Se pare că presupusul divorț a fost doar o glumă, făcută la beție.

Mai exact, Georgiana Lobonț a declarat că relația dintre ea și Rareș Ciciovan este una excelentă și nu se pune problema de niciun divorț. Întregul subiect a plecat de la o glumă făcută de soțul ei. Acesta a fost sunat de către o publicație pentru a da declarații legate de separare chiar atunci când se afla în vacanță. Aflat sub influența aburilor alcoolului, acesta s-a gândit să facă o glumă așa că a lansat declarațiile legate de destrămare mariajului.

„Nu există nicio despărțire și așa ceva nu o să existe atâta timp cât eu exist pe lume asta și cât lucrurile sunt foarte ok între noi, nu am de ce să mă despart și nu există, în primul rând, între noi discuții despre așa ceva. Pe 4 Martie noi împlinim șapte ani de căsătorie, avem doi copii frumoși, avem tot ce ne trebuie. Eu dacă o să mă despart vreodată, Doamne ferește, o să anunț personal, dar momentan nu se pune problema de așa ceva.

Voi l-ați auzit pe Rareș în declarațiile acelea cum vorbea? În primul rând el râde acolo, se distra ca tot omul care merge în vacanță. A mai băut ceva, s-a simțit bine. Îți dai seama că în starea aia el a luat la batjocură tot ce a povestit acolo. L-au prins într-un moment în care el se simțea foarte bine, fiind acolo cu băieții. Eu nici măcar nu am știut că a dat declarații.

Eu eram cu fata cu care eram în vacanță la piscina de la vila noastră. Am început din senin să primesc telefoane, nu înțelegeam ce se întâmplă. Pe urmă am văzut ce era în presă. Eu nu am vrut să ies și să dau nicio declarație pentru că nu am cum să vorbesc despre o prostie. Este chiar o prostie. Asta pentru că nu există, nici nu intră în discuție așa ceva. Nu m-am dus în vacanță să mă despart. Și cum să mă despart, pentru ce să mă despart? Nu avem motive, chiar nu”, a declarat Georgiana Lobonț, potrivit fanatik.ro.

„M-am distrat pe chestia asta”

Așadar, divorțul a fost o glumă făcută la beție, iar Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan nu au niciun gând de separare. Artista a subliniat că totul în familia ei este roz, iar iubirea dintre cei doi soți este mare. După ce a clarificat problema divorțului, Georgiana Lobonț a lămuri și misterul vânătăilor pe care le-a avut pe corp. Se pare că acestea proveneau de la o căzătură serioasă în piscină.

„Ce să dau public despre tot ce s-a scris de divorțul meu? Orice aș zice, că e da, că e ba, ar continua un circ pe care eu nu îl vreau, nu vreau să existe. Nu vreau să comentez pe o prostie. Eu nu m-am ridicat cu așa ceva, eu am făcut-o cu talentul meu, cu vocea mea. Sper că am lămurit lucrurile odată pentru totdeauna. Oamenii mă știu de femeie serioasă și pe Rareș de bărbat serios. Publicul ne știe ca o familie model. Noi așa vrem să rămâne și așa o să rămânem.

Apropo și de faza cu vânătăile, și pe chestia asta m-am distrat, dar în același timp m-am și enervat. Eu puteam să șterg alea cu diverse aplicații. Ele au apărut la piscină, am alunecat pe o parte de bordură. Am fugit după Irinuca că ea era fără aripioare. Dau detalii și pare că vreau să mă scot din ceva, dar eu chiar nu am din ce. Sunt niște lucruri care i se pot întâmpla oricui. Am căzut și am dat cu mâna și piciorul de bara aia. Așa mi s-au făcut vânătăile”, a mai spus Georgiana Lobonț.

