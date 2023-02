Prima reacție a lui Rareș Ciciovan, după ce a spus că divorțează de Georgiana Lobonț: „Să fie clar pentru toată lumea!”

În luna ianuarie a acestui an, Rareș Ciciovan susținea, în cadrul unui interviu, faptul că urmează să divorțeze de Georgiana Lobonț. De data aceasta, bărbatul a dorit să clarifice situația să și spună, cu subiect și predicat, ce se întâmplă, de fapt, în relația de cuplu. Iată detaliile mai jos, în articol.

Rareș Ciciovan anunța, în urmă cu o lună, faptul că el și Georgiana Lobonț ar fi pe cale să divorțeze. Însă, bărbatul a dorit să clarifice întreaga situație și să dezvăluie nu doar motivul pentru care a spus acest lucru, ci și care este situația reală din relația lor de cuplu. Rareș Ciciovan a susținut, în cadrul unui interviu, faptul că zvonurile le-au „separat total lumile” și, mărturisește el, nu ar fi fost prea inspirat, atunci când a făcut afirmațiile respective. Rareș Ciciovan a mărturisit că nu intră în discuție, sub nicio formă, existența unui divorț.

„S-au spus multe lucruri în ultima vreme pe acest subiect. Zvonuri peste zvonuri, care ne-au separat total lumile, cea a familiei mele, și toți ceilalți. Poate nici eu nu am fost prea inspirat când am discutat despre asta, uitând că gura lumii e slobodă. Însă vreau să fie clar pentru toată lumea: Nu se pune în niciun caz problema de a divorța de Georgiana!”, a mărturisit Rareș Ciciovan.

Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț nu divorțează!

De asemenea, Rareș Ciciovan a mai declarat faptul că ar fi fost ușor gelos pe notorietatea Georgianei Lobonț și a preferat să mărturisească ceea ce gândește. Totodată, în prezent, cuplul se află în Spania, unde își onorează evenimentele, în comunitățile de români.

„M-am gândit că toate acele zvonuri vor aduce mai mult vorba despre noi. Și atunci am încercat să profit la maximum de situația creată. (…) Uneori, am fost poate ușor gelos pe notorietatea soției. În multe locuri unde mergem, ea e vedeta. Doar ea! Lumea nu știe că am și eu partea mea de contribuție. Mie mi se spune soțul Georgianei, de cele mai multe ori! Așa că am decis să-mi găsesc și eu un nume de scenă. De acum înainte voi fi Mister Divorț. Lumea mă va ține minte mult mai ușor!”, a mai spus Rareș Ciciova, pentru Playtech.

