Drama care a urmărit-o pe Georgiana Lobonț mult timp! Artista a ajuns în pragul depresiei. „Nu puteam să concep”

Georgiana Lobonț a reușit să își îndeplinească aproape toate visurile. Are cariera pe care a visat-o, doi copii frumoși, însă în urmă cu ceva timp credea că totul e pierdut. Cântăreața a primit de la medici o veste la care nu se aștepta și care a distrus-o. A ajuns în pragul depresiei și cu greu s-a pus pe picioare.

Una dintre cele mai mari dorințe ale Georgianei Lobonț a fost aceea de a avea copii. Încă de mică se gândea la momentul în care o să devină mamă. L-a cunoscut pe soțul său și la 24 de ani a decis să își transforme visul în realitate. Însă, la scurt timp, s-a lovit de o informație gravă. Medicii i-au spus că nu poate să devină mamă. Vestea a dărâmat-o pe artistă și, a adus depresia. Georgiana Lobonț a trecut prin momente grele și simțea că viața ei s-a terminat.

„De mică am avut un vis… când voi fi mare să am o familie frumoasă, un soţ iubitor şi copii drăgălaşi. Acest vis a început să devină realitate în momentul în care l-am cunoscut pe Rareș şi am devenit soț și soție. Ne doream foarte mult să avem un copil împreună, încă de când ne-am cunoscut. După căsătorie am început să facem mai mult în privinţa asta, pentru a deveni părintți. După mai multe încercări, într-o zi am vizitat un medic specialist care mi-a dat o veste foarte dureroasă.

Nu puteam să devin mamă… mi-a zis că trebuie să urmez un tratament care să mă ajute în această privință. Au urmat câteva zile extrem de grele și de triste pentru mine, dar și pentru Rareș. Eram dezamăgită şi nu puteam să concep că o fată aşa tânără ca mine nu poate face copii. Picasem într-o depresie”, a mai spus Georgiana Lobonț.

(CITEȘTE ȘI: DIVORȚ RĂSUNĂTOR ÎN SHOWBIZ! GEORGIANA LOBONȚ ȘI PARTENERUL ACESTEIA ȘI-AU SPUS ADIO. „UN NOU ÎNCEPUT”)

Salvarea Georgianei Lobonț

Pentru a trece peste vestea dureroasă dată de medic, Georgiana Lobonț a avut mult de lucru. Soțul ei i-a fost un real sprijin. După lungi încercări, tot felul de tratamente și multă rugăciune, artista a reușit să își materializeze dorința.

„Rareș, ca să mă consoleze, îmi zicea că, chiar dacă nu v-om putea deveni părinți, v-om adopta un copilaș. A fost o perioadă tristă pentru mine. Nu am putut să vorbesc aceste lucruri cu nimeni decât cu câţiva prieteni foarte apropiați. Nici părinţii noştri nu au știut prin ce trecem. Am început să urmez tratamentul, dar în acelaşi timp mă rugam încontinuu. Mă rugam în gând, prin casă.

Mereu mă gândeam cu teamă la acest lucru. În acelaşi timp nu mi-am pierdut speranţa. Am fost să mă rog şi la Manăstiri. Icoana Făcătoare de Minuni de la Nicula cred că m-a ajutat. Mereu când am avut obstacole în viaţă sau când treceam prin unele încercări mergeam la ea şi mă rugam” , a mai spus Georgiana Lobonț.

(VEZI ȘI: MAI DIVORȚEAZĂ SAU NU GEORGIANA LOBONȚ ȘI RAREȘ CICIOVAN?! CE A DECLARAT UN APROPIAT DE-AI ARTISTEI)