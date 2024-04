Erika Isac este artista momentului după ce piesa ei, Macarena, a stârnit un val de reacții și a strâns milioane de vizualizări. Trapperița a ajuns la sufletele oamenilor și prin prisma emisiunii One True Singer. Acolo l-a cunoscut pe fostul iubit, Adi Istrate alături de care a stat doi ani. Însă, fix când era pe culmile succesului și ajunsese pe locul I în trendingul românesc, Erika Isac s-a despărțit de artist. Nu a stat mult să-și plângă de milă și, la scurt timp, și-a găsit fericirea în brațele lui MGL. Acum, trapperița a vorbit despre relația lor și despre cum i-a fost alături trapperul în cel mai dificil moment.

CANCAN.RO v-a prezentat în urmă cu trei săptămâni imagini, în exclusivitate, cu Erika Isac și M.G.L., noul ei iubit.(vezi aici imaginile). Cei doi au început să se afișeze împreună, iar noi ne-am întâlnit cu artista la evenimentul de lansare a filmului BuzzHouse. Erika a vorbit despre relația sa și a dezvăluit cum a cucerit-o iubitul în cel mai greu moment pentru ea.

Erika Isac, despre M.G.L. : „Este matur emoțional și extraordinar de dulce”

„Ne-am cunoscut după ce managerii noștri au pus o sesiune pentru noi împreună. Am făcut cunoștiință la sesiunea respectivă și apoi am avut și alte sesiuni împreună”, a spus Erika.

Din munca lor va ieși o melodie împreună, dar s-a înfiripat și povestea lor de dragoste. Trapperul este cel care a făcut primul pas, spune Erika, și i-a scris șatenei pe Instagram. Iar relația cu M.G.L. a venit la momentul potrivit, spune artista.

„Va ieși o piesă din aceste sesiuni ale noastre. A început el apoi să-mi scrie mesaje pe Instagram, pe Whatsapp. Am început să vorbim și ne-am apropiat ușor, ușor. Îmi place că este foarte matur emoțional, aveam nevoie de un om așa în acest moment. Este un om extraordinar de dulce” , susține trapperița pentru CANCAN.RO.

Erika Isac în prag-ul burnout-ului: „Filmam non-stop cu două ore dormite!”

Erika Isac a încercat mulți ani să pătrundă în lumea artistilor de top. După multe încercări, muncă și repetiții, artista a reușit să bubuie cu piesa Macarena. Acela a fost momentul în care Selly i-a propus să participe în cadrul emisiunii BuzzHouse. Și, de la un simplu artist care încerca să își stabilizeze numele pe piața muzicală, Erika a ajuns în atenția tuturor, iar asta a fost mult pentru ea.

„Exact în timpul în care noi filmam BuzzHouse, a ieșit piesa Macarena și atunci a venit un val. Am avut multe concerte, interviuri, podcast-uri, au bubuit toate în același timp. M-a solicitat, iar eu mi-am dus efectiv zilele de filmare cu două ore dormite la bord. Veneam de la concert, noaptea filmam BuzzHouse, apoi mă trezeam, aveam podcast, după podcast trebuia să plec la Iași. Asta este ceva care pe mine m-a marcat la filmări. Nu am prea înțeles nimic din ce mi s-a întâmplat, aveam maximum două ore, două ore jumătate dormite” , spune Erika Isac pentru CANCAN.RO.

Cel mai recent sezon din BuzzHouse a avut un real succes, iar majoritatea episoadelor au strâns peste 1 milion de vizualizări pe Youtube, fapt care l-a determinat pe Selly să realizeze un film cu personajele cele mai efervescente din BuzzHouse. Printre acestea se numără și Erika Isac.

„Simt această experiență cu foarte multă emoție. Este pentru prima oară în viața mea când mă văd jucând într-un film. Este multă încărcătură emoțională, iar faptul că eu văd acum pentru prima oară filmul, odată cu toată lumea, este mai încărcat totul pentru că nu știu la ce să mă aștept.

Când încerci să te joci pe tine, tot un fel de rol joci. Atunci când te joci pe tine, joci un fel de versiune a ta. Până la urmă noi toți avem mai multe feluri în care ne comportăm cu oamenii. Suntem diferiți în diverse contexte. Nu mi-a fost neapărat greu, nu am de ce să mint. Mi se pare că pentru noi toți cei care am jucat, fie că suntem actori sau nu, ne-a fost destul de ușor. Nu mi se pare că s-a străduit nimeni prea mult, nu mi se pare că a avut nimeni vreo piedică anume. Din fragmentele pe care le-am văzut, pot spune că lucrurile arată foarte natural”, a spus Erika Isac.

Artista momentului vrea „dramă” în viața ei: „Să aibă substanță”

Erika Isac spune că actoria a fost una dintre pasiunile sale de când era mică și că își dorește să o dezvolte pe viitor. A urmat și cursuri și vrea să pună în aplicare ceea ce a învățat acolo. Erika știe exact cum să își pună în evidență atuurile: printr-un rol principal într-o dramă.

„Actoria a fost o pasiune de-a mea de când eram foarte mică, am făcut niște cursuri la un moment dat. Mă bucur că am această oportunitate cu BuzzHouse alături de colegii mei cu care am petrecut timp la emisiunea reală BuzzHouse. Mi-aș dori la un moment dat un rol mai cu substanță, mai solicitant, decât să mă joc pe mine, să fie funny. Mi-ar plăcea ceva mai solicitant, o dramă” , susține cântăreața.

