Artista din România care e dezamăgită de pensia ei: „Pot spune însă că am muncit o viață întreagă cam degeaba”

Ajunsă la 75 de ani, artista de muzică ușoară care interpretează melodia ”Ani de liceu” a vorbit despre una dintre cele mai mari dezamăgiri din viața sa. După o carieră de zeci de ani pe scena muzicii românești, artista din Generația de Aur se numără printre seniorii care sunt extrem de dezamăgiți de pensia pe care o primesc din partea statului.

Puțini sunt cei care cunosc povestea de viață a artistei Stela Enache. După 50 de ani petrecuți în lumina reflectoarelor, interpreta șlagărului ”Ani de liceu” recunoaște că nu este deloc mulțumită de pensia pe care o primește din partea statului. Una dintre vocile inconfundabile din Generația de Aur a muzicii ușoare românești are și alte venituri suplimentare.

Stela Enache, una dintre cele mai mari artiste ale României din toate timpurile, dă de pământ cu Dorian Popa! Ce spune marea doamnă a muzicii despre influenceri: “Făcătură de oameni care nu au nimic de spus”

Stela Enache: ”Am muncit o viață întreagă cam degeaba”

În cadrul unui interviu, îndrăgita interpretă de muzică ușoară a recunoscut că nici măcar nu îi vine să deschidă subiectul despre veniturile sale. S-a ferit să declare suma exactă a pensiei pe care o primește lunar, însă a mărturisit că nu este deloc mulțumită de bani, însă are sufletul împăcat deoarece nu este nevoită să trăiască strict din acești bani. Stela Enache este și consilier cultural la o universitate din București, post de la care primește câțiva bani în plus. Mai mult de atât, interpreta nu are de gând să renunțe pe curând la marea ei dragoste: muzica.

„Nu discutăm despre pensie, n-are niciun sens. Pot spune însă că am muncit o viață întreagă cam degeaba. Pe vremea mea, nu era cu carte de muncă, ni se luau niște bani, pentru ce, nu știu, nu exista cu asigurare. Am fost artist liber profesionist, am cântat mult și în străinătate, dar plăteam tot felul de impozite, habar n-am ce ne cereau. Iar când m-am dus să mă interesez, mi-au zis că nu știu ce bani am plătit. Practic, a fost munca în zadar. Nu mă plâng, însă, sunt și consilier cultural la o universitate din București, mai cânt, nu am predat armele!”, a spus artista pentru Click!

Povestea neștiută din viața solistei Stela Enache. De ce a fost la un pas să facă închisoare

Deși a ajuns la o vârstă venerabilă, Stela Enache are o viață extrem de activă. Fie că este vorba despre concerte, emisiunii TV sau evenimente culturale, interpreta de muzică ușoară nu are de gând să renunțe prea ușor la stilul de viața pe care îl are acum. Printre altele, artista a mărturisit că, deși a avut o carieră în care a călătorit aproape peste tot în lume și în țară, nu cunoaște noțiunea de vacanță.