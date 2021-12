Artista Dodo este mămică de o lună! Motivul pentru care numele tatălui nu apare pe certificatul de naștere

Artista Dodo este foarte fericită și se simte împlinită de când a devenit mămică pentru prima oară. De aproape o lună, cântăreața are grijă de bebelușul ei. Care este motivul pentru care numele tatălui copilului nu apare în acte?

Înainte ca Dodo să devină, oficial, mămică, aceasta s-a despărțit de tatăl copilului ei, Liviu Kevin. Separarea nu a fost deloc una ușoară, iar Dodo a rămas să își crească singură copilul. Mai mult decât atât, micuțul nu îi poartă numele tatălui său. În cadrul unei sesiuni de întrebări pe rețelele de socializare, artista a fost întrebată de mai mulți urmăritori dacă în certificatul de naștere este trecut și numele tatălui. Dodo a mărturisit faptul că tatăl copilului ”nu a fost și nici nu este prezent în viața de zi cu zi, în acte nici atât”, numele bebelușului în certificatul de naștere fiind Ioniță Patrick Andrei.

„Nu a fost și nici nu este prezent în viața de zi cu zi, în acte nici atât. Nu-mi este greu deloc! Sunt o femeie puternică, independentă financiar și iubită de familia mea și multă lume. Copilul meu va primi o educație mult mai bună fără acel „tată”. Nu-mi este greu deloc, din contră, sunt mai fericită, mai liberă, mai liniștită”, a scris artista pe rețelele de socializare.

Pe de altă parte, fostul partener al artistei a mărturisit că a încercat să își vadă fiul, când aceasta a născut, însă nu a putut. Bărbatul are ordin de protecție și nu poate fi în preajma artistei.

„Situația dintre noi nu s-a schimbat deloc. De când a născut, eu am mers și am stat în fața spitalului câteva ore și am încercat să obțin măcar o poză cu băiatul. Eu am luat legătura și cu mama ei, deși eu am ordin de restricție, am încercat să iau legătura cu amândouă. M-au blocat peste tot și ea și mama ei. Am rugat-o să îmi trimită măcar o poză cu cel mic. În prima zi când a născut mi-a vorbit foarte frumos, mi-a spus că o să meargă să îl alăpteze pe băiat, iar după a scos cartela din telefon, nu am mai putut sa iau legătura cu ea. Indiferent cât aș fi greșit eu și orice as fi făcut, nu cred că este în măsură să îmi ia dreptul să îmi vad băiatul. Nu mă lasă să îmi recunosc copilul, mi-a spus că dacă vreau să fac asta să o dau în judecată. Ea a făcut deja certificatul celui mic, iar în dreptul tatălui a trecut o dungă”, a declarat Liviu Kevin, arată Wowbiz.

Dodo ceruse ordin de protecție împotriva fostului partener

Despre fosta sa relație, tânăra a mărturisit la TV faptul că a obținut un ordin de restricție împotriva lui Liviu Kevin , iar bărbatul nu are voie să se apropie și nici să o contacteze. Ruptura dintre ei s-a produs, după ce au pregătit împreună petrecerea de ”baby shower”. În prezent, bărbatul ar avea o nouă relație.

”Mai am puțin, cred că mai am două săptămâni, acum depinde și de bebe, când vrea el să nasc. Da normal, am luat de la cele mai mici, la cele mai mari, am pregătit și camera lui, mi-am pregătit și bagajul pentru maternitate, pentru că știi cum e, atunci când te ia nu mai stai să iei tot ai nevoie, pui mâna pe geantă și ai plecat la spital”, dezvăluia, înainte să nască, Dodo.

”Nu vreau să vorbesc despre chestia asta, vreau să zic doar faptul că am obținut un ordin de restricție, nu mai are voie să se apropie, să mă contacteze”, a mai mărturisit Dodo la Antena Stars.

Sursă foto: Arhivă CANCAN