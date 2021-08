Artista Sylvia a trăit momente horror! Hoții au intrat peste ea în casă: ”Ne-am speriat”

Artista Sylvia Sîrbu și partenerul ei s-au trezit cu hoții peste ei, în casă! Cei doi sunt în Ibiza și, chiar dacă este o zonă vizată destul de populată, artista s-a speriat foarte tare într-o noapte, când mai multe persoane au încercat să intre în locuință. Aceasta a povestit cu lux de amănunte la Antena Stars ce s-a întâmplat.

Artista Sylvia Sîrbu s-a speriat foarte tare recent, după ce aceasta s-a trezit cu hoții în casa din Ibiza. Din fericire, însă, atât artista, cât și Dragoș, prietenul ei, sunt în regulă acum, după ce persoanele care au vrut să să își însușească diferite bunuri au luat-o la goană imediat, după ce au realizat că au făcut gălăgie. Totuși, cei doi au rămas cu sperietura și vor fi mai vigilenți de acum înainte. Cântăreața a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea respectivă.

”Am avut foarte mare noroc, pentru că Dragoș a fost pe fază. La un moment dat, pe la ora cinci dimineața, am auzit un zgomot destul de puternic, cred că hoții s-au împiedicat de ceva din curte. A ieșit la geam și nu a văzut nimic, cred că s-au speriat și au plecat. Noi dormim cu ușa de duce în grădină deschisă și ne-am speriat, nu mi-am imaginat niciodată că este posibil să intre peste noi în casă cineva, mai ales că erau două mașini în curte, deci nu era o casă părăsită.

Ulterior, dimineața am văzut și urmele pe unde au sărit gardul și tentativele de a intra în casă pe toate ușile posibile. Ne-am speriat și o să avem grijă să încuiem toate ușile când ne băgăm la somn. Am înțeles că toată insula este vizată și toată vilele, nu cred că erau hoți profesioniști. Era multă lume în casă, erau trei bărbați în casă și ei au sperat să găsească ceva deschis și să fure ce or putea, sperând că nu o să simțim nimic. Acesta este un semnal de alarmă pentru toți turiștii pentru că, inclusiv în vacanță, se pot întâmpla asemenea incidente”, a declarat Sylvia Sîrbu la Antena Stars.

Artista Sylvia stă în Ibiza

Dacă DJ Rynno, colegul ei de scenă, a luat-o de la zero în Suedia, Sylvia și-a reconfigurat viața în Ibiza. Pandemia a ajutat-o în acest sens, iar muzica a ajuns astfel pe locul doi! Sylvia a privit mereu în viitor și, pe timpul verii, s-a relocat în celebra insulă, acolo unde predă cursuri de yoga.

Pe lângă orele de yoga, artista a lansat și o aplicație care se vrea o platformă de tehnici de relaxare, eliberare și vindecare emoțională și nu numai. Sylvia a studiat meditațiile ghidate și este pasionată de aceste metode.

Sursă foto: arhivă CANCAN