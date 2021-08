Artistul a sorbit-o din priviri pe Ramona, care la 48 de ani arată demențial! Soția lui Jorge, apariție incendiară pe plajă!

Jorge are cu ce să se mândrească! Soția lui, Ramona Prodea, arată demențial în costum de baie, la cei 48 de ani pe care îi are. Recent, artistul a fost surprins alături de soție, dar și alături de doi dintre copiii săi, pe litoral, la relaxare. Vă prezentăm imagini exclusive, direct de pe litoral!

Litoralul a devenit neîncăpător pentru vedetele noastre, care încă mai caută relaxare la malul Mării Negre. Printre ele se numără și Jorge, căci artistul și-a luat familia și a plecat pe plajă, pentru a petrece clipe de neuitat.

CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive cu Jorge și soția lui, Ramona Prodea, pe litoral. Cei doi s-au așezat pe șezlong alături de cei mici și au profitat de razele soarelui, pentru a se relaxa și pentru a se simți bine unul în compania celuilalt. Artistul are cu ce să se mândrească! Ramona are 48 de ani și arată demențial în costum de baie, având un fizic de invidiat.

Soția lui Jorge a ales să poarte un costum de baie roz, din două piese, care îi scotea în evidență fizicul de invidiat, iar artistul s-a arătat a fi extrem de mândru de femeia frumoasă pe care o are lângă el.

Cel mic a fost răsfățatul grupului, căci a avut parte de toată atenția părinților săi, dar și de toată grija acestora. Micuțul a stat pe șezlong, al umbră și s-a bucurat din plin de vacanță, iar imaginile din galeria noastră foto dovedesc întocmai aceste lucruri!

Ce spune artistul despre Ramona, soția lui

Sunt căsătoriți de opt ani și împreună au un băiețel, David. La începutul poveștii lor de dragoste, Jorge a fost deranat de comentariile răutăcioase ale celor din jur. Cu timpul, însă, artistul a învățat să nu-i mai pese de gura lumii atâta timp cât el este fericit.

”Este o femeie încântătoare care mă surprinde de la an la an și de la lună la lună. Am avut și momente de cumpănă, însă noi mereu ne-am bucurat de prezent. Asta ne-a și apropiat. Evoluăm și creștem, iar faptul că învățăm unul de la celălalt ne ajută să nu intrăm în monoton și să ne și mobilizăm unul pe celălalt. Și pe mine m-a afectat mulți ani treaba asta. Ce spune gura lumii? Însă, la un moment dat, am realizat că nu dorm în pat cu lumea, că nu ei îmi aduc un ceai când sunt răcit, că nu îmi dă o îmbrățișare când am nevoie și că nu muncește pentru mine. Așa că lumea să ne mai lase!

Ne-a legat dorința și înfometarea de autodepășire și de a ne descoperi ca oameni. Credința în Dumnezeu a fost un liant în relația noastră și având aceleași valori și venind din familii similare, ne-a fost ușor să ne conectăm”, a mărturisit Jorge pentru Viva!

Jorge a fost în depresie după „despărțirea” de fiica lui

După divorț, dar și după „despărțirea” de fiica lui, Karina, Jorge a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă. Artistul s-a confruntat cu un episod depresiv și chiar a luat în calcul varianta de a renunța la muzică, la momentul respectiv.

„Am fost în depresie în 2017-2018, dar ce mai grav episod l-am avut tot anul 2014. M-a afectat foarte tare despărțirea de fiica mea, Karina. Divorțul nu m-a afectat atât de mult, pentru că a fost decizia mea și oricum eram pregătit să fac asta, dar separarea de fiica mea a fost un sentiment foarte puternic pentru mine. Nu calculasem asta. Am zis că o să fie bine, că o să ne vedem. Ideea este că nu prea ne-am văzut o perioadă și nu din cauza mea sufeream foarte mult. Atunci m-a lovit depresia. Te lovește exact când nu te aștepți și, nu mai aveam ce să fac nici pe plan muzical, nici cu Karina. Nu mai descopeream nici o melodie pe care s-o lansez, lumea îmi spunea să-mi schimb numele de Jorge, că nu știe nimeni de mine. Atunci am clacat. A fost o perioadă îngrozitoare, până la jumătatea lui 2015, când am vrut să mă las de muzică, de tot”, a mărturisit Jorge pentru Libertatea.