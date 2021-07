Soția lui Jorge s-a bălăcit în cel mai decupat costum de baie!

Jorge se poate considera un bărbat norocos! CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate cu soţia celebrului artist, în cele mai sexy ipostaze, la malul mării. Ramona este extrem de îndrăzneață la 49 de ani, iar, datorită formelor sale, a reuşit să întoarcă toate privirile atunci când şi-a făcut apariţia pe plajă.

În fiecare an, cântăreţul îşi răsfaţă familia cu scurte vacanţe, atât cât îi permite programul. Pentru că îşi doreşte să petreacă timp preţios cu cei dragi, alege să viziteze litoralul românesc ori de câte ori are ocazia.

Recent, CANCAN.RO a obținut imagini inedite cu membrii familiei cântăreţului, în timp ce profită din plin de temperaturile ridicate din termometre!

Soţia lui Jorge a făcut „ravagii” pe litoral

În formula de patru, Jorge, soţia, dar şi cei doi copii au pornit într-o „aventură” care a reuşit să le aducă zâmbetul pe buze, mai ales celor mici. Echipaţi corespunzător aceştia s-au bălăcit pentru câteva minute bune în valurile mării.

Artistul a avut grijă ca băieţelul său să aibă parte de un moment distractiv, iar pentru a se asigura că micuţul nu păţeşte nimic, nu l-a scăpat din ochi nicio secundă. Cel mai probabil sarcinile părinţilor au fost „împărţite” de acasă, pentru că cel „delegat” cu ordinea şi disciplina a fost Jorge, în timp ce soţia lui s-a bucurat de o binemeritată baie în mare.

Privirile insistente ale bărbaţilor nu au reuşit să provoace gelozie în sufletul cântăreţului, asta pentru că este conştient de ce are acasă.

După cum puteţi observa şi în imagini, „spectacolul” pe care blondina l-a oferit a fost savurat de cei prezenţi, din plin. Soția vedetei pare că întinereşte odată cu trecerea timpului, iar după cum ne-a obişnuit an de an, şi de această dată a ales un costum de baie foarte sexy, decupat, care i-a lăsat la vedere formele.

Posteriorul „obraznic”, picioare tonifiate, fără urme de celulită, dar şi bustul generos au fost atracţia principală, pe care chiar şi femeile le-au admirat. Nici muşchii celebrului cântăreţ nu au fost neglijaţi! Jorge şi-a pregătit din timp corpul pentru plajă, iar fanele sale au avut ce să privească!

După ce momentul de distracţie s-a terminat, cei patru s-au îndreptat spre şezlonguri, iar pentru câteva ore părinţii s-au relaxat sub razele soarelui, în timp ce copiii cuplului s-au jucat cuminţi.

Jorge, despre secretul căsniciei sale

Sunt căsătoriți de opt ani și împreună formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi. La începutul poveștii lor de dragoste, Jorge a fost deranjat de comentariile răutăcioase ale celor din jur, însă cu timpul, artistul a învățat să nu-i mai pese de gura lumii atâta timp cât el este fericit.

Jorge și Ramona se iubesc și se sprijină necondiționat, iar secretul unei căsnicii de durată constă în valorile comune pe care cei doi le împărtășesc de ani buni.

”Este o femeie încântătoare care mă surprinde de la an la an și de la lună la lună. Am avut și momente de cumpănă, însă noi mereu ne-am bucurat de prezent. Asta ne-a și apropiat. Evoluăm și creștem, iar faptul că învățăm unul de la celălalt ne ajută să nu intrăm în monoton și să ne și mobilizăm unul pe celălalt.

Și pe mine m-a afectat mulți ani treaba asta. Ce spune gura lumii? Însă, la un moment dat, am realizat că nu dorm în pat cu lumea, că nu ei îmi aduc un ceai când sunt răcit, că nu îmi dă o îmbrățișare când am nevoie și că nu muncește pentru mine. Așa că lumea să ne mai lase!

Ne-a legat dorința și înfometarea de autodepășire și de a ne descoperi ca oameni. Credința în Dumnezeu a fost un liant în relația noastră și având aceleași valori și venind din familii similare, ne-a fost ușor să ne conectăm”, a mărturisit Jorge cu ceva timp în urmă pentru Viva!

