Așa arată “bilanțul” scandalurilor din showbiz pe 2021! Acuzații dure, acte de violență și plângeri penale

Controversele s-au ținut lanț în 2021! Unele dintre vedete au fost mai acide și mai incisive ca niciodată și n-au ținut cont de nimic. Nici măcar de repercusiuni! CANCAN.RO vă readuce în atenție disputele răsunătoare care au avut loc în anul precedent.

Este clar! Liniștea nu e pentru toți, iar mărturie stau numeroasele controverse în care au fost implicate nume celebre. Anul precedent a fost presărat cu multe astfel de evenimente, iar CANCAN.RO a făcut un „top” al celor mai mediatizate incidente.

1. Tânără din București, înjurată și umilită de Alex Velea și Antonia!

O femeie în vârstă de 27 de ani a susținut că ar fi fost înjurată și scuipată de Alex Velea, iar Antonia ar fi umilit-o, întrebând-o în mod repetat dacă face sex anal. Totul s-ar fi întâmplat la ziua de naștere a unui prieten comun.

Ulterior producerii episodului respectiv, tânăra a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, filmul evenimentelor.

”Velea m-a scuipat din cap până în picioare!”

CANCAN.RO: Tu ce i-ai spus?

TÂNĂRA: Am fost șocată total! I-am spus: ”Cum poți să vii la mine să mă întrebi așa ceva. Mă confunzi?”

CANCAN.RO: În tot acest timp Alex Velea ce a făcut?

TÂNĂRA: El era puțin mai în spate și a început să mă scuipe imediat. Eu stăteam pe scaun și m-a scuipat pe cap. De fapt m-a scuipat din cap până în picioare. Avea băutură în gură.

După acest episod, lui Alex Velea și Antoniei le-a fost făcută plângere penală și ar fi fost nevoiți să plătească o amendă.

2. Alex Bodi, Oana Marica și Diana Grueșoaie, episodul de la Brasserie

Oana Marica și Alex Bodi și-au făcut apariția în restaurant, eleganți și ca doi veritabili îndrăgostiți. Plănuiseră ceva romantic, doar că, la masa vecină, era un alt grup! Bianca Drăgușanu, fosta iubită a ”Musculosului”, alături de” Turbo Prințesica” și partenerul ei de viață, ”Termopane”, Diana Gureșoaie, Patrick Borcea, fiul fostului acționar dinamovist Cristi Borcea, dar și iubita lui. Tensiunea s-ar fi instalat între cele două grupuri în scurt timp, iar privirile încruntate li s-ar fi intersectat.

Diana Gureșoaie ar fi spart paharul și ar fi vrut să-l taie pe Alex Bodi!

Diana Gureșoaie ar fi fost aceea care ar fi făcut pasul spre „război”. S-ar fi ridicat de la masă, ar fi luat un pahar, l-ar fi spart și s-ar fi îndreptat către Alex Bodi și Oana Marica. Cu „fitilul” aprins de câteva păhărele date peste cap, Diana le-ar fi cerut socoteală pentru faptul că se uită la masa ei insistent. Ar fi început să țipe și l-ar fi amenințat pe ”Musculos” că-l taie. Avea să se lovească singură cu paharul spart și să-și provoace o rană din care a țâșnit sângele.

„Mi-a băgat mâna în gât ca să-și apere presupusa iubită”, avea să declare ulterior Diana Gureșoaie. Puteți citi declarația completă dată de șatenă, AICI.

3. Ioana Simion, agresată de Ilie Năstase?!

Ioana avea să sune la 112 în seara de 8 ianuarie, iar apoi să se încuie în dormitor. Ilie Năstase, soțul ei, devenise agresiv.

„E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni” a dezvăluit Ioana pentru prosport.ro.

Ulterior, Ioana și Ilie și-au mai dat o șansă! Ea a renunțat la procesul de divorț, iar fostul mare tenismen a promis că se schimbă. Nu a durat prea mult, iar problemele au reapărut. Au fost, din nou, la un pas de a se despărți, iar Ioana părea de neînduplecat. Într-un final, Ilie Năstase a convins-o că tot unul lângă altul le e mai bine, așadar au încheiat anul împreună.

4. Gabi Bădălău, la „cuțite” cu Claudia Pătrășcanu

Între Claudia Pătrășcanu și fiul ex-ministrului Economiei pare să se ducă un „război” ce nu se va încheia prea curând. Inițial, a fost vorba despre custodia copiilor și desfacerea căsătoriei lor, însă apoi lucrurile au escaladat. Relația de iubire cu Bianca Drăgușanu avea să accentueze și mai mult problemele dintre Gabi Bădălău și mama copiilor săi.

Cele două femei din viața lui aveau să se certe în mediul online, apoi la televizor și, în felul acesta relația, și așa șubredă, dintre cei doi foști soți avea să se erodeze și mai mult și, evident, acuzațiile să nu se mai sfârșească.

5. Fulgy de la Clejani, în război cu toată lumea

Băiatul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a avut un an extrem de dificil. A fost prins sub influența substanțelor interzise, a petrecut câteva zile la spitalul de psihiatrie, iar apoi a fost și în arest la domiciliu. În tot acest timp, nici părinții și nici alți artiști n-au scăpat de „ocara” lui Fulgy.

Alex Velea, Dan Bursuc, Silviu Andrei sunt doar câteva dintre numele din showbiz care au fost acuzate de faptul că ar consuma substanțe interzise și i-ar fi greșit într-un fel sau altul lui Fulgy. Într-un final, Fulgy a acceptat că are nevoie de ajutor și a ieșit din atenția publicului.

Sursă foto: Instagram.com