Scandal monstru între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Poliția a fost nevoită să intervină

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău își continuă războiul pe toate fronturile. Dacă până acum cele două vedete preferau să se înțepe la TV sau pe rețelele de socializare, ultimul episod s-a consumat în public.

Potrivit Spynews, incidentul a avut loc la Constanța, și a fost nevoie de intervenția poliției pentru a opri cearta monstru. Concret, artista a sesizat poliția, prin apel la 112, după ce fostul ei soț ar fi agresat-o verbal.

Atunci când ajuns poliția, cei doi se filma unul pe celălat în timp ce se jigneau unul pe celălalt. Cele două vedete au fost amenințate de către agenți cu amenzi usturătoare dacă nu se potolesc.

În urmă cu aproximativ o săptămâna, Gabi a adus acuzații grave la adresa încă soției sale, susținând că artista caută scandal și bani și folosește copii drept „armă”.

Eu nu am vrut să mai vorbesc în ultima vreme, încerc să nu mai pun paie pe foc, dar se pare că Claudiei îi place circul la televizor. Eu înțeleg că are o problemă cu toate fetele, dar eu nu am nicio problemă cu ea, să-și vadă de treaba ei, să mă lase în pace.