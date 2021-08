Prima reacție a Dianei Gureșoaie, după scandalul din restaurant: ”Alex Bodi mi-a băgat mâna-n gât! E ridicol să crezi că am sărit să-l tai!””

Diana Gureșoaie, actorul principal al scandalului uriaș iscat miercuri seara cu Alex Bodi, într-un restaurant din Herăstrău, are vesiunea ei. Gureșoaie prezintă o altă variantă față de cea prezentată de Bodi pentru CANCAN.RO, de Bodi. Diana mai spune că tot scandalul l-a pornit Oana Marica. Avem declarațiile, în exclusivitate.

Diana Gureșoaie ar fi făcut un mega scandal în restaurant, care s-a lăsat cu pahare sparte și cu interdicție din partea patronului pentru vedeta care, altfel, ar fi fost dată afară pe loc (Vezi AICI detaliile). Nicidecum adevărat, spune chiar Diana, care vine cu dezvăluiri de ultimă oră. ”Să ne înțelegem, nu a vrut nimeni să-l taie pe domnul Alex Bodi, dacă-l pot numi domn pe acest personaj. S-a iscat, la un moment dat, un scandal, pe care nicidecum nu eu l-am inițiat ci, dimpotrivă, am încercat să-l aplanez”, și-a început povestea Gureșoaie.

Oana Marica ar fi bătut-o pe Sara: ”Și eu am fost amenințată!”

Oana Marica ar fi fost, de fapt, capul răutăților, conform declarațiilor Dianei. ”Oana Marica a bătut-o la baie, pentru a doua oară, pe Sara, actuala iubită a lui Costin „Termopane”. Sara a venit la mine, spunându-mi lucrul acesta și plângând, moment în care mi s-a făcut milă de ea. Văzând că vorbesc cu ea, Oana Marica a venit la mine, însoțită de o domnișoară, să mă amenințe cu bătaia, lucru care nu se întâmplă pentru prima oară.

Acum doi ani, de ziua mea, mi-a jignit altă prietenă, Calina, tot din cauza acestui Costin și a iscat un scandal teribil. Această femeie mizerabilă, cu pretenții de doamnă, pentru că ea doamnă nu este și nu va putea fi vreodată, cred că are ceva personal cu toată lumea. Probabil, din frustrare și pentru că m-a văzut însoțită de Bianca și Sara, două dușmance aprige ale ei, a considerat de cuviință să vină să sară la mine la bătaie. Iar pe Sara de ce a bătut-o? Vă spun eu, pentru că domnul Costin îi plătește în continuare rata la mașina pe care o conduce și, uneori, îi mai dă bani să-și plătească și angajații de la salon. Este ultima dată când vorbesc de această domnișoară, stiu ce am de făcut pe viitor, am martori că mă denigrează peste tot pe unde poate și o să iau măsuri. Știi cum e, hoțul strigă hoții. Să se uite mai atent în oglindă și să vadă cine e, înainte să jignească și să facă acuzații. Un zero barat, care s-a plimbat prin patul tuturor victimelor sigure pe care le-a găsit pentru bani. Dupa ce le-a terminat banii, a căutat urmatoarea victimă sigură. Cu asta se ocupa această domnișoară”, a dezvăluit Diana Gureșoaie.

Alex Bodi, luat la țintă de Gureșoaie: ”Mi-a măgat mâna-n gât!”

Alex Bodi nu avea să scape. ”Domnul Alex, în loc să aplaneze, cum ar face un domn, dar știm cu toții că lui îi place să agreseze femeile, vezi cazul Biancăi Drăgușanu, mi-a băgat mâna în gât ca să-și apere presupusa iubită și, probabil, nervos fiind că a văzut-o pe Bianca interacționând cu mine toată seara. Să fim serioși, are 120 de kilograme de mușchi, să crezi că aș fi sărit eu să-l tai pe Alex Bodi e de-a dreptul ridicol. Însă dânsul mi-a băgat mâna în gât și am de gând să-l reclam la poliție.

Să vii să zici că am vrut eu să te tai mi se pare pur și simplu ireal. Și mi se pare că se pune și el într-o lumină proastă. Asta o să rezolv eu la Poliție. Eu nu am nicio legătură romantică cu el ca să stau să îi ascund agresiunile. La problemele pe care le are, în locul lui aș păstra un low profile, dar știm cu toții că lui i-a plăcut întotdeauna circul mediatic. În fine, nu are rost să o mai lungim, principala vinovată din punctul meu de vedere este și va fi Oana Marica”, a continuat Gureșoaie.

Tot la Oana Marica avea să revină. ”Nu știu ce este în capul acestei fetițe, dar o să am grijă să înceteze oricât de mult m-ar amenința ea că are spate. Spate am și eu, că de aia merg la sală zilnic. Mi-e mie rușine de rușinea lor, domnișoara să renunțe la stupefiante, pentru că, aparent, nu sunt pentru ea. Au distrus-o atât fizic, cât și psihic. O s-o acționez în instanță pentru denigrare, calomnie și multe altele. Am martori, am oameni care pot confirma în orice secundă ce spun eu, așa că în locul lor mi-aș vedea de treaba mea. Și, până la urmă, am sărit să-l tai, l-am înjurat, a fost o ambuscadă sau ce s-a întamplat? Că văd că Oana Marica spune una, iar Alex Bodi spune alta. Măcar să se înțeleagă în declarații. Eu am ieșit cu prietenii mei și mi-am văzut de treaba mea, acum dacă cineva mă atacă fără motiv, o să ripostez de fiecare dată”, a încheiat Diana Gureșoaie.

Diana Gureșoaie a trimis pe adresa redacției CANCAN.RO și o discuție între Oana Marica și o persoană, în care diva care venise în restaurant la brațul lui Alex Bodi ar explica detaliile scandalului.

