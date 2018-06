Carmen de la Sălciua nu a ezitat să apeleze la mâna medicului estetician și chiar nu s-a ferit să ascundă acest lucru. Ea și-a operat nasul în urmă cu ceva timp și a postat poze cu ea pe patul de spital, după intervenție. Cum arăta cântăreața de muzică populară înainte de operație?

Carmen de la Săciua a suferit mai multe intervenții chirurgicale, nu numai la nas. Ea și-a operat buzele și și-a mărit bustul.

Pe atunci, Culiță Sterp era zi de zi lângă ea, fotografiindu-se cu soția lui imediat după operația pe care aceasta o suferise la nas. În poză el zâmbește, dar peste ceva timp cei doi aveau să ajungă la despărțire.

Carmen și Culiță s-au despărți! Ce spun cei doi

Decizia lui Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp de a merge pe drumuri separate a luat prin surprindere pe toată lumea. Iar, acum, cei doi au explicat și motivele care au dus la despărțire. (Cele mai bune oferte laptopuri)

Păreau cuplul perfect, atât pe scenă cât și în viața reală. Însă Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au luat decizia de a merge pe drumuri separate, iar acum au dat cărțile pe față și au vorbit deschis despre motivele care au dus la despărțirea lor.

”Noi am format un cuplu pe scenă și în viața privată ne-am înțeles o perioadă foarte bine după care am luat multe cântări, situația devenise tensionată, nu aveam timp unul pentru altul… deveneam irascibili. S-a cam dus iubirea, nu de tot, dar prefer să fiu îndrăgostită de fapte nu de vorbe. Am luptat mult ca perioada de la început să revină, dar asta e. El probabil are sentimente pentru mine, dar sunt sentimente pe care le-a ascuns undeva, în tăcere, iar eu nu pot să locuiesc, nu pot să iubesc un om care nu-mi transmite aceeași energie”, a mărturisit Carmen de la Sălciua pentru Acces Direct.

Lucrurile s-ar fi răcit între Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp în urmă cu aproximativ două luni

”Înainte totul era diferit. Eu l-am întrebat: ”Îți dorești să divorțăm?” și a spus ”Cred că ar fi o soluție bună!” și așa s-a rupt lanțul de iubire. Eu îl respect ca și până acum, consider că o perioadă m-a iubit pentru că sunt o femeie care știe să se facă iubită. Eu ofer foarte mult suflett, omul simte și nu poți să pierzi lângă o femeie care iubește cu tot cu sufletul. Nu aș mai fi capabilă să înțeleg o ciorbă. Încă n-am vorbit de partaj. Eu am pus foarte mult suflet în ăștia 3 ani, am plâns, am ajuns la fundul sacului și nu am ce să ofer. Nu s-a purtat urât, nu a fost violent… a fost un om bun la suflet”, a mărturisit Carmen de la Sălciua pentru Acces Direct.

”Nu este o făcătură. Așa am hotărât amândoi, cred că este mai bine pentru amândoi ca să o luăm pe drumuri separate. Când am venit din Gemrnaia n-am știut că ea s-a mutat, am găsit casa goală, nu știam ce se întâmplă. Nu mi-a spus că se mută. Deocamdată nu s-a întâmplat divorțul, nu știm ce o să fie pe viitor. Noi suntem așa, de mai mult timp, am mai avut certuri, discuții, nu ne-am certat dintr-un motiv foarte grav, nu ne-am certat din cauza unei alte persoane”, a mărturisit Culiță Sterp pentru Acces Direct.