Radu Ștefan Bănică își deschidea prima afacere în urmă cu un an și, chiar de atunci, s-a pus tare pe treabă. O cafenea în centrul Bucureștiului a vrut, visul i s-a îndeplinit. Muncă multă, dar satisfacția e mare. Mai ales pentru fiul unei vedete de rang, așa cum este Ștefan Bănică Junior. Dar unde mai e distracția? Radu are, însă, răspunsul în imaginile pe care CANCAN.RO vi le oferă, în exclusivitate.

Alături de iubită a pășit Radu în club, dar pe lângă cei doi și-au făcut loc și câțiva buni amici. Sala, plină, muzică bună, antrenantă, așa că totul a decurs de la sine. Fiul celebrului Mihai din Liceenii și-a luat, imediat, partenera la dans. A strâns-o în brațe, ea s-a mulat. I-a plăcut. Radu a avut timp și de glume, deși vacarmul de acolo s-a tot chinuit să-l oprească. Degeaba. Cu permanentul surâs pe față, tânărul artist care calcă apăsat pe urmele tatălui său a întreținut atmosfera.

Iubita lui, o sexy-blondină, i-a cântat în strună. Avea și de ce, pentru că simpaticul om de afaceri a avut, mereu, glumele la el. A mai strâns-o o dată în brațe, pentru că ritmul i-a cerut-o, apoi a lăsat-o să se legene după plăcerile ei. Fata s-a conformat, dar nu l-a slăbit din priviri. Nici el pe ea. Distracție maximă s-a consumat în acea seară de început de weekend, numai bună pentru tinereii cărora viitorul sună chiar foarte bine.

Fiul lui Ștefan Bănică, pasionat de teatru, dar și de afaceri

Radu Ștefan Bănică se bucură, de ceva vreme, de o mare notorietate, deși are o vârstă fragedă, 21 de ani. Absolvent al Liceului Teoretic Jean Monnet și, în prezent, student în ultimul an la UNATC, Radu este pasionat de teatru, precum tatăl lui. De altfel, tânărul este foarte implicat, jucând în câteva piese, între care „O noapte furtunoasă”.

Radu Ștefan Bănică a bifat, recent, și televiziunea. Fiul lui Ştefan Bănică a ajuns în show-ul de la TVR, „Vedeta familiei”.

Cum spuneam, s-a întins și în lumea afacerilor, ”ridicându-și”, în urmă cu aproximativ un an, cafeneaua din buricul Capitalei. Pe care și-a propus, ulterior, s-o transforme în vinotecă (Vezi AICI detalii).

Mama îi este mereu aproape. De altfel, chiar el avea să povestească. „Mama este PR-ul meu numărul 1, are grijă să am imaginea țiplă și îi mulțumesc pentru asta. Dar eu de mic am învățat ce trebuie să fac, ce trebuie să vorbesc, cât să îmi fie natural. Până la urmă, nu vreau să fac de râs numele meu”, a spus fiul lui Ștefan Bănică Jr.

