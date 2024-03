CANCAN.RO anunța, în urmă cu mai bine de o săptămână, că între Maria Ilioiu și fostul iubit, Andrei Popescu, a izbucnit mega-scandal! În urma căruia ambii au cerut ordin de protecție. Povestea amoroasă încheiată cu un iureș monstruos este plină de picanterii, dar acum, cei doi au decis să fumeze pipa păcii. Avem detaliile, în exclusivitate.

Maria Ilioiu și fostul iubit ajungeau la cuțite. Scandal monstruos a fost între ei, ba chiar au ajuns și la secția de Poliție. Unde fiecare a cerut ordin de restricție. Se înfierbântase rău de tot sângele în ei, așa că doar oamenii legii au putut să rezolve, oarecum, conflictul.

(CITEȘTE ȘI: MARIA ILIOIU, SCANDAL CU ÎNJURĂTURI PE BANDĂ RULANTĂ LA ADRESA BIANCĂI GIURCĂ. CELE DOUĂ S-AU PORCĂIT ÎN PUBLIC. „FĂ, TU TRAGI PE NASUL ĂLA OBOSIT”)

A ieșit scandal și-n secția de Poliție

Până la acel moment, ispita de la Insula Iubirii, care ar fi fost prinsă pe atunci cu vibratorul în ”funcțiune” (Vezi AICI detalii explozive), ar fi devenit agresivă și l-ar fi atacat pe iubitul ei cu un cuțit, au povestit sursele noastre.

Iar la Poliție, unde ceruse ordin de protecție și unde se prezentase și fostul iubit, pentru același lucru, Maria Ilioiu ar fi devenit foarte agitată și recalcitrantă, ba chiar i-ar fi atacat și pe polițiști, au susținut aceleași surse. Abia spre dimineață, cei doi au părăsit sediul, cu ordinele de protecție în buzunare, dar și cu brățări de monitorizare (Vezi AICI toată povestea).

Maria Ilioiu și fostul iubit au renunțat la ordinele de protecție

Aceasta fiind povestea scurtă, CANCAN.RO are continuarea, una la care nimeni nu se aștepta, dat fiind mega-scandalul izbucnit între ei. Astfel, cei doi au renunțat, brusc, la ordinele de protecție! Doar ei știu ce or fi vorbit, cum or fi căzut la pace!

”Ia act de renunţarea reclamantei ILIOIU GEORGESCU MARIA IONELA la judecata cererii formulate pentru aceasta de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, în contradictoriu cu pârâtul POPESCU ANDREI.

Ia act de renunţarea reclamantului POPESCU ANDREI la judecata cererii conexe formulate pentru acesta de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, în contradictoriu cu pârâta ILIOIU GEORGESCU MARIA IONELA”, se arată pe portalul Judecătoriei Sectorului 2 București.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], sau la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.