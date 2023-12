Maria Ilioiu, scandal cu înjurături pe bandă rulantă la adresa Biancăi Giurcă. Cele două s-au porcăit în public. „Fă, tu tragi pe nasul ăla obosit”

După ce a trecut printr-o perioadă destul de grea și o depresie cruntă, Maria Ilioiu pare că a revenit în forță și este pusă pe scandal. Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a reluat activitatea în mediul online și a pus tunurile pe Bianca Giurcă, fosta parteneră a lui Marius Moise. Cele două au făcut un live pe TikTok, scandalul a fost la el acasă, iar înjurăturile și jignirile nu au lipsit. Ce acuzații și-au adus fostele participante ala show-ului de la Antena 1.

Sezonul 7 Insula Iubirii le-a adus pe Maria Ilioiu și Bianca Giurcă împreună. Cele două s-au întâlnit în Thailanda, însă din cauza formatului emisiunii, nu au interacționat prea mult, locuind pe insule diferite. Dar, acum, la câteva luni după terminarea filmărilor, drumurile celor două s-au intersectat, din nou, în mediul online. Acestea au făcut show în mediul online, iar înjurăturile și acuzațiile nu au lipsit.

Așa cum spuneam, Maria Ilioiu și Bianca Giurca s-au întâlnit în mediul online și au fost protagonistele unui scandal de proporții. Se pare că după ce s-au întâlnit la Insula Iubirii, acestea nu și-au făcut o părere prea bună una despre alta și au ezitat să spună asta.

Și-au aruncat una alteia cuvinte grele, s-au acuzat reciproc de consum de substanțe interzise și s-au luptat în filtre și operații estetice, fiecare susținându-și frumusețea. Dacă Bianca Giură a avut o atitudine ceva mai rezervată, pe Maria Ilioiu nu a oprit-o nimic și a dat drumul la înjurături pe bandă rulantă. Internauții i-ar reproșate fostei ispite derapajul, însă nimic nu a mai putut să o potolească.

Maria: Fă m***** d*** dar am zis eu că nu am filtru?”, a fost o parte din conversația celor două.

Bianca: Păi eu nu am filtru sora mea. Nu am.

Maria: A, dacă nu am 7 ani de acasă, sigur am probleme cu capul. S-au dacă vream să îmi bag p*** în tine sigur înseamnă că am probleme cu capul, nu? Dacă nu îmi place mie de tine că ești m***** înseamnă că am probleme cu capu.

Bianca: Care dintre mine și Maria credeți că are probleme cu capul și nu are cei 7 ani de acasă? Cine?

În ultimul timp, Maria Ilioiu a trecut prin momente destul de grele. Aceasta a fost răpusă de o depresie puternică și chiar a încercat să își ia viața, luând o cantitate mare de pastile. Din fericire, fosta ispită a fost salvată la timp, iar mai apoi internată pentru a primi ajutorul de care are nevoie. Acum, pare că lucrurile merg spre bine și aceasta și-a revenit.

Însă, în urmă cu ceva timp, Maria Ilioiu și-a îngrozit fanii din mediul online. În timpul unui live, aceasta a luat o cantitate mare de pastile, cu dorința de a se sinucide, și le-a povestit internauților că se confruntă cu depresia și nu își mai dorea să trăiască.

„Am avut foarte supărări în viața asta. Vorbesc foarte greu, pentru că am luat pastile, sper că am luat destule, mi s-a luat de mizeriile vieții. (…) Am fost pusă în niște ipostaze cum n-am fost pusă niciodată, am fost umilită, înjosită, denigrată. (…) Nu mai am putere să vorbesc, mă simt moleșită, mă simt așa de peste 2 luni de zile, sufăr de depresie cu anxietate.

Nu vă luați după mine, vă rog, nu vă luați, viața este frumoasă, nu vă lăsați să cădeți, fiți psihopați, încercați să nu aveți empatie, pentru că veți suferi. Mie mi-a păsat foarte mult de oamenii din jur, de părinții mei de care, nu știu, tata mi-a dat tot ce a avut el mai bun. Eu nu pot să-l răsplătesc pentru că am intrat în depresie de 2 luni de zile. Se numește tulburare afectivă.

M-am luptat cu procesele, să încerc să-mi fac și eu dreptate aici la față, dar viața este prea mizerabilă și nu prea am putut să-mi fac dreptate. Au fost foarte mult și mi-a fost foarte greu 2 luni de zile”, spunea Maria Ilioiu.