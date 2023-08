Mesajul postat de Maria Ilioiu, după ce a fost externată de la Psihiatrie: ”Am apelat la un om care mi-a făcut rău”

Maria Ilioiu s-a afișat în urmă cu câteva săptămâni în mediul online, în ipostaze șocante. Nimeni nu se gândea că blondina va ajunge într-o asemenea situație. După ce perioada grea a trecut, ispita de la Insula Iubirii a revenit în forță cu un mesaj pentru cei care o urmăresc. Blondina le-a povestit acestora în câteva cuvinte prin ce a trecut, dar și cum a găsit puterea să o ia de la capăt.

Maria Ilioiu a șocat o țară întreagă în ziua în care a încercat să își pună capăt zilelor. Într-o filmare pe care a publicat-o pe pagina sa de Facebook, tânăra le povestea internauților ca a luat o cantitate mare de pastile pentru că nu își mai dorea să trăiască. Vedeta de la Antena 1 se confrunta cu depresia, o boală greu de gestionat, iar pentru că în acel moment nu mai vedea o altă soluție a vrut să dispară. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

A fost internată în spital, a primit ajutor specializat și iată că acum soarele a răsărit din nou pe strada ei. Maria Ilioiu a găsit puterea să se ridice și să își continue viața. Regretă că a făcut acest gest necugetat, însă mărturisește că toate problemele cu care se confrunta au reușit să o dărâme.

Mai mult, tânăra a făcut și câteva acuzații dure la adresa unor persoane pe care le credea apropiate. În mesajul pe care l-a publicat, Maria Ilioiu susține că omul care ar f trebuit să o ajute în acele momente i-a făcut mai mult rău.

„Prima zi în care am reușit să mă bucur de viață, de razele soarelui și de oamenii care au fost lângă mine în toată perioada grea prin care am trecut… Încă o dată vă mulțumesc și vouă, oamenii mei frumoși din online, care poate nu m-ați cunoscut personal, dar care au avut încurajările și cuvinte calde pentru mine. Vă mulțumesc din suflet, oameni frumoși. Am învățat că ar trebui să încercăm să ne bucurăm de viață cu oameni frumoși lângă noi, nu cu oameni toxici care reușesc să ne adâncească mai tare în supărări, eventual depresie, cum a fost în cazul meu.

Da, am suferit enorm în ultimele 3 luni de o depresie cronică cumplită, acumulată din mai mulți factori ce s-au adunat în ultimii 3 ani de zile și DA, am făcut și lucruri cumplite și prostești, dar erau singurele lucruri pe care mai eram în stare să le fac… Singurele… Nu mai vedeam altă soluție.

Îmi pare rău ca nu am mai putut și am cedat. M-am lăsat să cad, dar pur și simplu nu am mai avut putere. Eu care eram un munte de ambiție și putere, m-am frânt ca un fluture în prima și ultima lui zi de viață. Practic am cedat de data asta, înainte să înceapă lupta…

Dar nici n-am avut oameni lângă mine în acel moment de disperare și cumpănă și n-am știut să cer ajutor cui trebuie… În momentele cele mai grele din viața mea, am apelat la un om care mi-a făcut mult mai rău. Punct. Restul nu mai contează”, a scris Maria Ilioiu pe rețelele de socializare.

Maria Ilioiu: „Există speranță, chiar și pentru un om care suferă”

Ispita de la Insula Iubirii și-a continuat dezvăluirile și le-a promis celor care o urmăresc că le va explica pe larg tot ce s-a întâmplat în viața ei cât mai curând.

„PS: Nu faceți ca mine! Eu am crezut că nu mai există soare, că nu mai există soluții… Și tot crezi că nu se mai poate, dar uite că se mai poate, uite că Dumnezeu pe care îl credeai pierdut pentru că a permis să primești atâtea palme, atâtea patimi, tocmai El, apare în viața ta și îți mai dă o șansă. O nouă viață. Pagina s-a rupt. O nouă carte simt că pot să scriu acum. Simt că la 33 de ani, am reușit pur și simplu să renasc și să mă ridic. Concluzia mea este: Se poate mult mai mult după ce ai spus ca nu mai poți! Săptămâna asta, sper să fac un vlog, unde să vă povestesc exact prin ce am trecut, ce trăiri, gânduri și experiențe am avut în ultimele luni. Poate, prin experiența mea, voi putea ajuta alți oameni care au trecut prin ceea ce am trecut eu. Există speranță, chiar și pentru un om care suferă… DA!”, a mai spus blondina în mesaj.