Maria Ilioiu, fosta ispită de la Antena 1, a încercat să se sinucidă! Mesajul tulburător îi vizează pe șefii emisiunii

Maria Ilioiu traversează o perioadă foarte dificilă despre care a decis să vorbească. Fosta ispită de la Insula Iubirii a fost ținta unor ipostaze umilitoare și denigratoare, în ultimele două luni, aspect care a copleșit-o. Ispita de la Antena 1 a lăsat pe rețelele de socializare un mesaj tulburător, cu puțin timp înainte de a ajunge la spital. Ar fi încercat să își pună capăt zilelor.

Maria Ilioiu, fosta ispită de la Antena 1, a declarat pe rețelele de socializare că a ingerat pastile, fără să specifice despre ce este vorba. Mai mult decât atât, vizibil afectată de ce s-a întâmplat în ultimele luni, fosta ispită a mărturisit prietenilor virtuali că suferă de depresie și anxietate.

Maria Ilioiu, fosta ispită de la Antena 1, ar fi încercat să-și pună capăt zilelor

Maria Ilioiu a mărturisit pe internet că probleme au apărut în urma participării sale în acest sezon de la Insula Iubirii. Potrivit informațiilor, fosta ispită a susținut că ar fi fost umilită, înjosită și denigrată, dar și „pusă în ipostaze cum n-am fost pusă niciodată”. În continuare, Maria Ilioiu le-a transmis urmăritorilor ei să „nu aibă empatie”, că s-a luptat cu procesele și că încearcă să își facă dreptate. Fosta ispită de la Antena 1 a susținut că „viața este prea mizerabilă” și că trece prin momente foarte dificile. Vezi aici de spune tânăra în vârstă de 33 de ani despre proces.

„Am avut foarte supărări în viața asta. Vorbesc foarte greu, pentru că am luat pastile. Sper că am luat destule, mi s-a luat de mizeriile vieții. Antena 1, Insula Iubirii, m-a denigrat și am fost pusă în niște ipostaze cum n-am fost pusă niciodată. Am fost umilită, înjosită, denigrată, dacă ați ști voi prin câte am trecut la filmări și câte mizerii mi-au făcut. N-am putut să spun. Nu mai am putere să vorbesc, mă simt moleșită. Mă simt așa de peste 2 luni de zile, sufăr de depresie cu anxietate.

Nu vă luați după mine, vă rog, nu vă luați, viața este frumoasă. Nu vă lăsați să cădeți, fiți psihopați, încercați să nu aveți empatie, pentru că veți suferi. Mie mi-a păsat foarte mult de oamenii din jur, de părinții mei de care, nu știu, tata mi-a dat tot ce a avut el mai bun. Eu nu pot să-l răsplătesc pentru că am intrat în depresie de 2 luni de zile. Se numește tulburare afectivă. M-am luptat cu procesele, să încerc să-mi fac și eu dreptate aici la față. Dar viața este prea mizerabilă și nu prea am putut să-mi fac dreptate. Au fost foarte mult și mi-a fost foarte greu 2 luni de zile”, a spus Maria.

Maria Ilioiu, mesaj tulburător pe internet: „Nu mai pot să vorbesc de la pastile, am luat foarte multe”

În continuare, fosta ispită de la Antena 1 a mărturisit că nu a căutat ajutor în altă parte, iar susținerea ei a fost partenerul. Cei doi sunt împreună de șapte ani, însă spune despre relație că ar fi toxică.

„Mă simt mai bine acum că vorbesc, aveam anxietăți, îmi era frică să ies pe afară, m-am izolat. Intrați pe YouTube și interesați-vă să vedeți ce înseamnă depresia și cât de periculoasă este. Vina mea este că n-am apelat aproape la nimeni să mă salveze, să încerce să mă ajute. Am aplecat la iubitul meu pe care îl am de 7 ani, o relație toxică. Ce să zic, a încercat să mă facă să văd lucrurile bune, dar depresia sau afecțiunea psihică, stresul post-traumatic te afectează maxim”, a continuat fosta ispită.

A început să aibă stări de amețeală, după ce a ingerat pastilele

De asemenea, în videoclipul postat de Maria Ilioiu pe rețelele de socializare, fosta ispită susține că a început să amețească, după ce a ingerat pastilele respective.

„Am o peliculă pe creier pe care nu pot să o scot și pe care nu pot să o dau la o parte și să încep să mă bucur de viață. Nu mai ma putere și e vina mea, pentru că 2 luni de zile a fost foarte greu, pentru că n-am mai putut să mă mai ocup de mine și nu mai simt că am capacitatea să am grijă de mine atât de mult. Stres a acumulat creierul meu din toate părțile. Nu știu cât veți înțelege, pentru că dacă vorbeam mai bine aș fi vorbit mai coerent, dar m-am lăsat. Am zis că o să treacă, m-am interesat despre boli, le-am atras, frumoșii mei.

Încep să amețesc, m-am tot gândit… vai, nu mai pot să vorbesc de la pastile, am luat foarte multe, nu am vrut niciodată să mor, am fost cel mai pozitiv om, până am întâlnit un am care era negativist și mi-a tras totul negativ asupra mea. Am fost un om independent, am vândut o casă…”, a mărturisit Maria Ilioiu pe internet.

Fosta ispită de la Insula Iubirii, Antena 1, a ajuns la spital

După ce Maria Ilioiu a făcut postările respective pe rețelele de socializare, a ajuns la spital. Nicoleta Dragne a văzut postările fostei ispite și a rugat-o pe Lolrelai, prietena ei, să meargă rapid la locuința Mariei. Odată ajunsă acolo, a aflat că Maria se afla, deja, într-o unitate medicală. Maria a fost găsită într-o stare gravă de iubitul ei.

„Am ajuns la Maria, nu mai este acasă, a ajuns la spital. Momentan este sub supraveghere medicală, este alături de mama ei. Am luat legătura și cu iubitul ei. Cam astea sunt noutățile. A venit salvarea, el a sunat-o pe mama ei și salvarea ulterior și acum este la spital. Am înțeles că a venit salvarea destul de repede și că să sperăm că nu va fi nimic grav. Ideea este că opinia publică de multe ori poate să ducă și la așa ceva. Mai ales când ești într-o perioadă mai sensibilă. Știu că a fost bombardată cu mesaje după ultima ieșire a ei de la TV și cred că ar trebui să fim mai atenți când aruncăm cu ură în ceilalți”, a spus Lolrelai pe internet.

Sursă foto: captură video Antena 1