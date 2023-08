Cum s-a pozat Maria Ilioiu, după ce a fost externată de la Psihiatrie. Mesajul transmis de ispita de la Insula Iubirii

După o perioadă extrem de grea, în care a încercat să se sinucidă, iar ulterior a fost internată la Psihiatrie, Maria Ilioiu pare acum că se simte mult mai bine. Blondina a fost externată, iar tratamentul pe care le-a urmat în ultimele două săptămâni i-a fost benefic. Fosta ispită se simte acum mult mai bine și a reînceput să trăiască din plin viața. În cea ipostază s-a afișat aceasta?

În ultimul timp, Maria Ilioiu a trecut prin momente destul de grele. Aceasta a fost răpusă de o depresie puternică și chiar a încercat să își ia viața, luând o cantitate mare de pastile. Din fericire, fosta ispită a fost salvată la timp, iar mai apoi internată pentru a primi ajutorul de care are nevoie. Acum, pare că lucrurile merg spre bine, iar blondina și-a surprins fanii din mediul online cu ultimele postări.

„Mă simt extraordinar”

După ce a încercat să se sinucidă, Maria Ilioiu a ajuns la Psihiatrie, acolo unde a primit ajutorul de care avea nevoie. De două săptămâni urmează un tratament, care pare că își face efectul cât se poate de bine, căci blondina a revenit la sentimente mai bune și chiar spune că se simte extraordinar.

Recent, fosta ispită de la Insula Iubirii a postat în mediul online primele fotografii după episodul negru prin care a trecut. Seara trecută blondina a luat masa în oraș, iar astăzi s-a relaxat la piscină. Aceasta s-a fotografiat pe șezlong, relaxându-se la soare și a avut un mesaj importat pentru urmăritorii săi.

Maria Ilioiu le-a mulțumit tuturor pentru susținerea pe care a primit-o în ultimul timp și pentru mesajele frumoase. De asemenea, aceasta a subliniat că tratamentul pe care îl urmează dă roade, iar acum se simte cu mult mai bine.

„Ziua perfectă. Mă simt bine. După două săptămâni de tratament, mă simt extraordinar. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase. Vă țin la curent. Vă iubesc”, a scris Maria Ilioiu, în dreptul imaginii de la piscină.

Maria Ilioiu, la un pas de tragedie

În urmă cu ceva timp, Maria Ilioiu și-a îngrozit fanii din mediul online. În timpul unui live, aceasta a luat o cantitate mare de pastile, cu dorința de a se sinucide, și le-a povestit internauților că se confruntă cu depresia și nu își mai dorea să trăiască.

„Am avut foarte supărări în viața asta. Vorbesc foarte greu, pentru că am luat pastile, sper că am luat destule, mi s-a luat de mizeriile vieții. (…) Am fost pusă în niște ipostaze cum n-am fost pusă niciodată, am fost umilită, înjosită, denigrată. (…) Nu mai am putere să vorbesc, mă simt moleșită, mă simt așa de peste 2 luni de zile, sufăr de depresie cu anxietate.

Nu vă luați după mine, vă rog, nu vă luați, viața este frumoasă, nu vă lăsați să cădeți, fiți psihopați, încercați să nu aveți empatie, pentru că veți suferi. Mie mi-a păsat foarte mult de oamenii din jur, de părinții mei de care, nu știu, tata mi-a dat tot ce a avut el mai bun. Eu nu pot să-l răsplătesc pentru că am intrat în depresie de 2 luni de zile. Se numește tulburare afectivă.

M-am luptat cu procesele, să încerc să-mi fac și eu dreptate aici la față, dar viața este prea mizerabilă și nu prea am putut să-mi fac dreptate. Au fost foarte mult și mi-a fost foarte greu 2 luni de zile”, spunea Maria Ilioiu.