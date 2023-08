Maria Ilioiu, primele declarații după ce a fost externată de la Psihiatrie: ”Nu-mi vine să cred!”

Maria Ilioiu a făcut primele declarații, după ce a încercat să își pună capăt zilelor. Ispita de la Insula Iubirii s-a afișat în mediul online, în urmă cu câteva zile, în ipostaze șocante. La momentul respectiv, blondina le povestea fanilor că a luat o cantitate mare de pastile pentru că nu mai suporta să trăiască cu durerea pe care o simțea. Ulterior a ajuns pe mâinile medicilor și din fericire, acum starea ei este mult mai bună!

În ultimii ani, Maria Ilioiu a trecut prin multe momente grele. Ispita supremă se află de ceva timp într-un proces cu un salon care i-a distrus chipul, iar acel episod a afectat-o enorm. A urmat un alt moment greu care i-a pus capac. În show-ul din Thailanda, Maria a povestit că a trecut prin situații dure, a fost umilită și batjocorită, iar după ce a părăsit emisiunea, presiunea publicului i-a agravat și mai tare stările. (VEZI TOATE DETALIILE AICI)

Nu a mai putut suporta toate aceste lucruri, astfel a recurs la un gest necugetat. Norocul a fost de partea ei pentru că iubitul său a găsit-o la timp. A ajuns la Psihiatrie, pentru a primi un tratament special. În urmă cu puțin timp, doctorii au decis să o externeze, iar blondina a făcut și primele declarații despre starea în care se află.

Maria Ilioiu: „Nu-mi vine să cred prin ce am trecut…”

Pe rețelele de socializare, Maria a transmis că se simte din ce în ce mai bine și i-a asigurat pe cei care o urmăresc că în viitorul apropiat le va explica mai în detaliu despre lucrurile care au împins-o să ia această decizie pripită.

De asemenea, blondina le-a mulțumit tuturor celor care i-au dat mesaje și s-au rugat pentru ea.

„Am ieșit din spital și mă simt din ce în ce mai bine. Nu-mi vine să cred prin ce am trecut… Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele voastre și chiar am simțit sprijinul vostru și mai ales că rugăciunile au fost ascultate… Apreciez că ați fost lângă mine și cu un sfat sau gânduri bune. Sunt un om care a simțit că viața îl depășește… M-ar ajuta enorm să vă gândiți că sunt bine din nou, ca să-mi revin mai repede și să vă pot spune exact de ce am recurs la un asemenea gest extrem…

Vă iubesc din suflet, oamenii mei frumoși și promit să vă țin la curent cu starea mea.”, a scris Maria Ilioiu pe Instagram.