Așa se întâmplă când porți costum de baie cu 2 numere mai mic! Anda Adam, fotografiată cu sânii pe afară în vacanță, în Mexic

Oricine are nevoie de o binemeritată pauză de relaxare după ce a ”tras” un an întreg, iar vedetele nu fac excepție de la această regulă nescrisă. Spre deosebire de muritorii ”de rând”, vedetele profită de fiecare pauză pentru a ajunge în locuri exotice, cât mai îndepărtate îndepărtate și incitante. Este și cazul Andei Adam, ea alegând Mexicul ca destinație pentru concediul îndelung așteptat.

Fotografiile postate de Anda sunt extraordinare, firește, iar fanii săi au avut ce să admire. Numai că au existat și păreri la care Anda nu s-ar fi așteptat, fiind convinsă, probabil, că va primi numai laude din partea fanilor extaziați. Totul a plecat de la un costum de baie purtat de frumoasa vedetă, unul care… a lăsat sânii ”pe afară”. Iar fanii și-au spus imediat punctele de vedere:

”Poate un alt costum, cu sutien cupă i-ar arăta frumos decolteul. Și în partea de jos mai mult material, părerea mea”, „Nu arăți deloc bine”, i-au transmis unii dintre cei care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare.

Oricum, una peste alta, se poate observa cu ochiul liber că Anda Adam ”se ține” foarte bine, iar fotografiile din galerie sunt sugestive din acest punct de vedere.

Anda Adam, despre cea de-a doua sarcină: ”Nu sunt însărcinată, dar ne dorim încă un copil”

Informațiile potrivit cărora Anda Adam ar fi însărcinată pentru a doua oară au apărut după ce ea a postat o poză de album cu familia ei și ținea mâinile în dreptul burticii – gestul ei fiind considerat suspicios. Învitată în platoul de la XNS, frumoasa artistă a negat că este însărcinată și a subliniat că a vorbit cu soțul său și își doresc încă un bebeluș, însă, vor să lase ca minunea să se petreacă normal.

“Ele (n.r.: alte vedete de la noi) au fost puţin mai harnice, mi-au luat-o înainte. Însă, noi ne dorim foarte tare încă un copil. Nu sunt însărcinată, dar ne dorim încă un copil. Când o să fiu însărcinată, o să vin şi o să vă spun: «Sunt însărcinată!» şi o să fiu foarte fericită că sunt însărcinată. Deocamdată, nu sunt, deocamdată, sunt pe dietă, pentru că vreau să-mi permit să mânânc de sărbători un cozonac, o sărmăluţă. Să ştii că şi la prima sarcină, asta am făcut înainte. Eu în sarcină am luat nouă kilograme, din care copilul a avut trei. Nu am stabilit când vrem să facem un copil. Ne comportăm normal şi dacă se întâmplă pur şi simplu, cu siguranţă o să fie binevenit pentru că ne mai dorim încă un copil, dar nu ne-am făcut niciun plan”, a declarat Anda Adam în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

Artista și Sorin Andrei Nicolescu au devenit părinți de fetiță în 2015. Evelin a împlinit trei anișori pe 30 noiembrie. La sfârșitul lunii trecute, Anda Adam a lansat un nou single: “Mă Înnebunește”.