Asia Express, test de rezistență fizică și psihică pentru Carmen Negoiță și sora ei. “Trebuia să cedez și să o las să își facă numărul, pentru că altfel ne păruiam, dacă mai continuam” 

Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, au făcut echipă pe Drumul Zeilor, noul sezon Asia Express, care va începe din toamnă la Antena 1. Nu degeaba i se spune cel mai dur reality show din România, iar de acest lucru s-au convins pe propria piele cele două surori. Influencerul ne-a povestit că a cedat nervos și a țipat la sora ei mai mică. De-a lungul celor peste 7000 de km pe care i-au avut de parcurs prin Thailanda, Malaezia și Indonezia au existat o sumedenie de provocări și situații limită, la care s-au adăugat barierele lingvistice. Carmen Negoiță a povestit despre aventura Asia Express într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, cele 9 echipe au trebuit să se descurce să găsească cazare, mâncare și transport din Thailanda până în Bali. A fost pentru prima oară când reality show-ul și probele aferente s-au întins pe durata a 11 etape, cu una în plus față de sezoanele trecute. Autostopul și bariera lingvistică au fost principalele impedimente pentru Carmen Negoiță și sora ei în reality-show-ul Asia Express. Influencerul a participat, luni seara, la lansarea Max in România.

CANCAN.RO: Carmen, câte kilograme ai slăbit la Asia Express?

Carmen Negoiță: Cred că în jur de 4 kilograme, dar de când m-am întors acasă, să știi că am mâncat destul de mult, cred că am vrut să recuperez.

Carmen Negoiță: “Am cedat nervos, pentru că soră-mea m-a tocat la cap 2 zile”

CANCAN.RO: Ce ți-a fost cel mai greu în acest reality show? Partea cu cazarea, cu transportul?

Carmen Negoiță: Pentru mine, cel mai greu a fost cu autostopul, deși am avut de foarte multe ori noroc. Faptul că nu reușeam să ne înțelegem, limba a fost o mare problemă, deși, la un moment dat, mi-am notat foarte mult expresii în limbile respective, nu reușeam să comunicăm absolut deloc și atunci oamenii nu înțelegeau unde să ne ducă, nu înțelegeau ce voiam de la ei.

Efectiv era foarte greu să îi forțăm să pună pe GPS, pentru că ei aveau senzația că știu și întotdeauna te luau pe scurtături, care, de fapt, erau mai lungi decât drumul normal și asta, sincer, ne-a umplut de nervi, de cele mai multe ori. Acolo am luat-o razna.

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să cedezi nervos?

Carmen Negoiță: Da, dar nu pentru ce au făcut ceilalți. Am cedat nervos pentru că soră-mea m-a tocat la cap 2 zile. Apropo de asta, nu se lega nimic cu autostopul, iar ea efectiv își dorea să stăm să ne relaxăm pe o bordură, iar eu nu îmi doream acest lucru, prin urmare am luat-o razna și am țipat la ea foarte tare.

CANCAN.RO: Andreea e mai mică sau mai mare ca tine?

Carmen Negoiță: Este mai mică decât mine cu 6 ani.

Carmen Negoiță: “La un moment dat, trebuia să cedez și să o las să își facă numărul, pentru că altfel ne păruiam. dacă mai continuam”

CANCAN.RO: Cum a evoluat relația voastră din copilărie până la maturitate?

Carmen Negoiță: Sincer, pentru mine, în această competiție, soră-mea a fost o surpriză. Nu știam că este atât de competitivă și nu știam că poate să o ia razna la modul acesta. Eu credeam că eu sunt aia mai nebună, dar, de multe ori, m-a surprins. Chiar da! Deși, în copilărie, eu eram cea care era mai exigentă, care lua toate deciziile, acum cred că s-au inversat puțin rolurile, pentru că efectiv, la un moment dat, trebuia să cedez și să o las să își facă numărul, pentru că altfel ne păruiam dacă mai continuam. A fost un test de răbdare, de rezistență fizică și psihică, în această emisiune se testează foarte multe lucruri.

CANCAN.RO: Ce te-a motivat să mergi pe Drumul Zeilor?

Sincer, prima dată am vrut să merg în această competiție pentru că mi se părea interesantă, mi se părea pe stilul meu de a explora lumea, deși nu mi-am imaginat că va fi atât de greu. Una este ce vezi la televizor, dar, în realitate, este mult mai greu. Când am ajuns acolo, deși fiecare zi eram – Doamne, nu știu cum am trecut, nu știu cum am rezistat, a doua zi mă trezeam cu o energie: hai să vedem ce ne rezervă ziua de astăzi! Hai să vedem ce se mai întâmplă!

A fost atât de motivant să experimentez tot, deși uneori credeam că nu o să pot să merg mai departe, adrenalina îți dă o forță interioară de care nu credeai că ești capabil!

