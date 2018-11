Petru Păun, din serialul ”Fructul oprit”, nu are iubită! Și nici nu se grăbește să-și ”tragă” una! El a explicat motivul pentru care preferă ”singur”, unul dintre acestea fiind programul mult prea aglomerat pe care-l are. Petru a dat însă asigurări că, mai devreme sau mai târziu, va intra în rând cu lumea.

„Cu cititul, cu somnul şi mai rar cu sala. N-am mai fost la un film de un an. În general, mă plimb prin parc şi dacă reuşesc, un weekend fug din oraş. Nu există cineva în viaţa mea. Asta pentru că timpul nu-mi permit să am o relaţie. Prefer ca relaţia pe care aş avea, şi o voi avea cu siguranţă, să fie o relaţie în care să pot să fiu dedicat. 14 ore sunt plecat şi pe telefon nu prea stau", a spus Petre Păun la Antena Stars.

„Lucrurile se întâmplă pe la vârsta la care trebuie să se întâmple. La nivel de conștiință nu eram pregătit să primesc informația. Emoțiile pe care le avem, la un moment dat coboară din planul emoțional, în planul mental, după care vital și corpul fizic. Și eu am pățit lucrul acesta”, a mai spus Petru.

Probleme pentru Petru Păun

Petru Păun a dezvăluit prin ce problemă a trecut pe când era mai tânăr. "La 19 ani, brusc mi-a apărut o problemă la genunchiul stâng, mi se umfla și mă durea. Și nu înțelegeam ce se întâmplă. Am fost la doctor, mi-am făcut un RMN, aveam o fisură de gradul doi. Și mi-au zis „stai cuminte să se rupă, îl scoatem". Și am zis că nu se poate, am dat peste un curs care vorbea despre câmpurile pe care poți să le creezi cu mintea, cu trupul.

Am luat RMN-ul, l-am pus pe geamul de la balon ca să văd exact unde e fisura și în fiecare dimineață stăteam și îmi imaginam că vine o rază de lumină și îl curăță. Și ce nu am rezolvat în luni de zile, am rezolvat în două săptămâni. În momentul ăla am avut și o materializare a credințelor mele", a spus Petru Păun.