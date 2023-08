Asta nu s-a difuzat la TV! Bianca și Claudia de la Insula Iubirii, schimb de replici uluitoare: ”Nu îmi e frică!”

Apele se agită din ce în ce mai mult la Insula Iubirii. Deznodământul este aproape, iar cuplurile din Thailanda trăiesc ultimele tentații ale ispitei. Unii s-au lăsat învăluiți de tentație, alții au căzut pradă dorului de partener, iar Claudia și Bianca au dezbătut întreaga situație. O discuție ce nu a fost difuzată la televizor a luat prin surprindere pe toată lumea. Ce au vorbit cele două?

După ce Marius Moise s-a despărțit de ea, Bianca trăiește șoc, după șoc. A fost părăsită, mai apoi și-a văzut iubitul în ipostaze extrem de apropiate de ispite, iar mai apoi a fost martoră a sărutului dintre el și Oana. Toate acestea au dat-o peste cap pe tânăra concurentă, care s-a destăinuit în fața Claudiei. Discuția celor două, deși nu a apărut la televizor a ajuns în mediul online, iar fanii emisiunii au fost surprinși.

Claudia și Bianca, discuții nedifuzate pe TV

Un moment de la Insula Iubirii care nu a fost difuzat pe televizor a fost postat pe platforma TikTok AntenaPLAY. Astfel, interanuții au fost martorii unei discuții între Claudia și Bianca. În urma tuturor celor întâmplate, antrenoarea de fitness a încercat să îi ofere câteva sfaturi colegei sale mai tinere. Aceasta a sfătuit-o să nu îl mai protejeze pe Marius și să încerce să realizeze că relația lor nu era una care să rezite în timp sau care să îi aducă fericire.

„Ești o persoană bună, ești o persoană inocentă, eu nu văd în tine răutate, ești inocentă și faptul că tu îl protejezi mereu pe Marius și nu vrei să vezi anumite lucruri înseamnă că ești o persoană bună. Ești inocentă, că nu ai văzut adevărata față a lucrurilor rele, dar cu timpul și cu experiența de viață vei înțelege ce este greșit și ce este corect. Situația asta îți dă de înțeles că nu te merită și meriți ceva mai bun!”, a spus Claudia.

Însă, în ciuda celor văzute și a sfaturilor primite de la colega sa, Bianca a continuat să îl apere pe cel care i-a fost iubit. Dar, tânăra a făcut un pas înainte, care i-au uimit pe fanii emisiunii. Bianca pare că a realizat că relația în care se afla nu era potrivită și este gata să ia viața în piept de una sigură.

„În momentul ăsta… el orice ar face, eu tot așa o să-l văd. Problema e că mă văd pe mine altfel, de fapt, realizarea e că mă văd pe mine altfel. Nu-l consider vinovat, dar îmi dau seama că poate am nevoie de oameni, însă am nevoie să fiu singură. Mie nu îmi e frică de asta, dar cred că niciodată nu am gândit și simțit așa.

Acasă mă gândeam că relația mea se va termina sau va continua tot așa, dar îmi pare rău că se termină. Eu îl iubesc foarte mult pe Marius… acum nu conștientizez exact. Nu ne merităm unul pe altul. El nu e fericit cu mine, iar eu mă mint că mi-e bine așa. Orice om are nevoie să fie fericit și omul de lângă el să fie fericit lângă el”, a spus și Bianca.

