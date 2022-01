Atac dur la Constantin Enceanu, după moartea lui Petrică Mâțu Stoian: ”Dacă erați prieten nu făceați asemenea declarație”

Mama lui Alin Gabriel rupe tăcerea, după ce tânărul solist de muzică populară a fost criticat dur pe rețelele de socializare. ”Fiul de suflet” al regretatului artist a primit amenințări, dar și vorbe grele din partea celor care cred că acesta s-a folosit de imaginea maestrului Petrică Mâțu Stoian.

Petrica Mâțu Stoian l-a cunoscut pe Alin Gabriel Matei, ”fiul său de suflet”, în urma cu mai mulți ani, la un concurs de muzica populară. De atunci, l-a îndrăgit ca pe propriul copil și l-a luat sub aripa lui protectoare.

Imediat după moartea artistului, tânărul a fost aspru criticat și chiar i s-au adus acuzații grave privid loialitatea pe care acesta i-a purtat-o maestrului. Mama lui Alin Gabriel a luat atitudine și a rupt tăcerea printr-o serie de declarații la adresa tuturor celor care îi acuză fiul de faptul că a profitat de pe urmele regretatului Petrică Mâțu Stoian:

”Dragi prieteni,

CITIȚI CU MARE ATENȚIE!!!

Am văzut și citit de două luni și ceva, comentarii răutăcioase și acuzații aduse copilului meu Alin Gabriel Matei Oficial și m-am tot gândit dacă sa răspund sau nu, ei bine, s-a ajuns cu acuzațiile mult prea departe și anume: “L-ai băgat în mormânt și acum râzi” și la amenințări de genul: “Ai să vezi tu pe parcurs cine sunt eu”, sunt doar câte un exemplu din toate răutățile, acuzațiile și amenințările aduse copilului.

Vreau să vă anunț pe această cale că nu ne este frică decât de Dumnezeu si că acuzațiile aduse trebuiesc demonstrate cu probe, iar de amenințări se ocupă organele abilitate. Tot pe această cale vreau să lămuresc și alte aspecte legate de: zona, repertoriu, “copilul de suflet” și cel mai important aspect în legătura cu “să-l ajute prietenii Maestrului.” Zona: tatăl lui Alin este din comuna Cernisoara, județul Vâlcea, o localitate apropiată de județul Gorj, iar eu, mama lui sunt din Albota, județul Argeș și locuim in Pitești.

Repertoriu: legat de acest aspect Alin a ales sa își facă propriul repertoriu cu cântece oltenești (nu cred ca zona Olteniei aparține vreunui artist și nu mai are altcineva voie sa cânte această zonă), are albumul în lucru la Chișinău, la Maestrul Nicolae Botgros și Orchestra Lăutarii, așa că vreau să se liniștească cârcotașii că nu ii va lua piesele și repertoriul regretatului Petrică Mîțu Stoian, doar un singur lucru va face cu siguranță, va cânta din piesele Maestrului pentru a-i păstra memoria vie, ii va urma întocmai toate sfaturile, ii va fii recunoscător toată viața și nu va uita niciodată de unde a plecat și cine la ajutat. Toți artiștii la început de drum au cântat piese din repertoriul altui artist până și-au făcut propriul repertoriu și nu a fost o tragedie, de ce la copilul meu este?

“Copilul de suflet”: niciodată copilul meu, în nici un interviu sau emisiune nu a spus acest lucru, nu și-a atribuit niciodată acest nume ”copil de suflet.” Presa i-a atribuit acest “nume”, din spusele Maestrului la diferite emisiuni, spectacole sau evenimente, Maestrul i-a dat acest nume” copilul meu de suflet” (pentru cine are urechi sa audă, aude, cine nu critică doar după titlul articolului).

Copilul meu îl iubește pe Maestru așa cum își iubește propriul tată, l-a respectat, l-a ascultat și a învățat multe de la el. Maestrul a iubit acest copil ca pe propriul lui fiu sș s-a purtat cu el ca și când i-ar fi fost cu adevărat tată, i-a dat sfaturi, l-a dojenit, l-a învățat tehnica vocala, i-a dăruit un STICK cu toate negativele de la piesele dânsului, asta însemnând ca a avut încredere în talentul și în potențialul lui. Un asemenea artist de talia Maestrului nu ar fi ținut si promovat un afon, este adevărat ca a ajutat si alți copii, dar în acest copil a văzut poate acel “dar” sau “har” dat de Dumnezeu.

Între noi familia Matei și Maestru a fost mai mult decât o prietenie, pot spune că am fost o FAMILIE, ne considera copiii dumnealui și chiar spunea ”copiii mei de la Pitești”, vorbeam zilnic la telefon, ne vedeam seara pe videocall și vorbeam ore în șir, ne vizităm acasă, dar din păcate Dumnezeu ni l-a luat mult prea devreme, ne-am bucurat unii de alții doar 5 ani. În acești ani i-am cunoscut și surorile, pe Dna Maria de la Arad și pe Dna Domnica cu care avea o relație normală, de frate-surori, erau apropiați, se întâlneau cu toții la casa părintească de la Isverna și nu numai. Noi suntem în relații bune cu surorile, vorbim, ne sunăm, deci păstram legătura.

Mama lui Alin Gabriel, Petruța, susține că maestrul a avut prieteni, care ar fi trebuit să îl ajute pe fiul său în cariera de muzician, așa cum regretatul artist i-ar fi rugat, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Un alt lucru punctat de mama lui Alin Gabriel este legat indirect de Constantin Enceanu care a declarat că :”Mi-au plăcut prea mult femeile ca să trec la bărbați”, vorbe care nu au rămas fără ecou pentru mama tânărului, aceasta considerând că i-a ”pătat” memoria artistului:

“Ajutor de la prietenii Maestrului” așa spuneau unele persoane ca acești prieteni sa îl ajute pe acest copil, dar vă întreb eu: ”care prieteni?”……mai bine zis “ așa zișii prieteni”…….acei prieteni care întorc spatele la emisiuni și pleacă când copilul cânta?….. acei prieteni care refuza sa fie in emisiuni cu copilul?…..acei prieteni care nu i-au respectat ultima dorința a Maestrului legată de copil? (crezând ca noi nu știm ce i-a rugat, dar sunt martori)…….acei prieteni care îl ataca mereu pe copil când îl prindea singur in emisiuni?…….acei prieteni care suna copilul și ii spune sa nu mai apara la TV ca este penibil (dovezi și martori sunt), dar ii întreb eu, ei nu au fost penibili când au bătut toate televiziunile iar copilul meu îl aștepta pe Maestru la Ansamblul Maria Tanase?…….copilul a refuzat televiziunile fiindcă pentru el important era Maestru, nu FAIMA.

Diferența între Maestru și acești “așa ziși prieteni” este ca Maestru a fost OM, nu a uitat de unde a plecat și a ajutat mulți copii și oameni neașteptând nimic în loc, iar ceilalți au uitat de OMENIE, de unde au plecat și cine i-a ajutat.

Mă opresc aici fiindcă nu vreau să vă plictisesc că de spus ar fi multe, fiindcă știu multe dar eu nu vreau să întinez memoria Maestrului așa cum a făcut-o “bunul lui prieten” spunând că citez: “Mi-au plăcut mult prea mult femeile ca să trec la bărbați,” lăsând loc de interpretări. Dle dacă erați prieten cu adevărat nu făceați asemenea declarații indiferent de ce vorbe vă ieșise, punându-l pe Maestru într-o situație urâtă. Maestrul Petrică Mîțu Stoian va rămâne unic, nimeni nu îi va lua locul și nici nu se va ridica la valoare lui, era unic în tot ceea ce făcea. Vă rog sa nu mai dați cu “pietre“ în copil, nu mai judecați copilul, este prea educat și cu mult bun simt pentru vremurile pe care le trăim. Uitați de ce îl iubea Maestru pe acest copil: