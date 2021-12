Doru Gușman, impresarul lui Petrică Mâțu Stoian, vrea să o dea în judecată pe sora artistului: ”Minte cu nerușinare”

Recent, sora lui Petrică Mâțu Stoian a făcut acuzații grave la adresa lui Doru Gușman, impresarul și prietenul artistului, la o lună de la moartea sa. Bărbatul este decis să o dea în judecată pe aceasta.

Doru Gușman, impresarul și prietenul apropiat al solistului Petrică Mâțu Stoian, vrea să o dea în judecată pe sora lui, Maria Tărchilă. Aceasta a făcut o serie de acuzații grave la adresa impresarului, la mijloc fiind vorba despre averea de un milion de euro pe care a lăsat-o în urmă Petrică Mâțu Stoian.

În urma unor declarații, Maria Tărchilă susținea că familia impresarului ar fi rămas cu toate bunurile materiale ale lui Petrică Mâțu Stoian, toate fiind trecute pe firma lui Doru Gușman.

”Deocamdată, nu am prea multe date să vă ofer. Am deschis succesiunea, iar apoi ne întâlnim abia în ianuarie la doamna notar, acolo, la Craiova. Doamna verifică tot ce este, ce va fi. Din spuse altora ne spune că nu va fi nimic. Noi nu suntem după avere, nu ne trebuie averea nimănui. Dacă va fi ceva, tot pentru Petrică va fi. Casa de la țară, ar fi tot la familie, noi voiam să îi facem casă memorială. Am aflat ceva acum, nu știu exact dacă e real, vom vedea.

Citește și SCANDAL MONSTRU DUPĂ MOARTEA LUI PETRICĂ MÂŢU STOIAN. FAMILIA A LUAT FOC: „AŞA A ELIMINAT-O ŞI PE NICULINA STOICAN”

Casa aceea ar fi și jumătate-jumătate. Nu sunt sigură, dar se zice că nici casa de la Craiova și nici cea de la țară nu era a lui Petrică, totul ar fi fost pus pe firmă. Sigură nu sunt, dar toată averea materială ar aparține familiei Gușman, așteptăm să verifice acum doamna notar. Rămâne să vedem, dar o să comunic ulterior tot la presă, să se știe.

Am vorbit cu domnul Gușman. Nu am vorbit despre avere, am zis să treacă 40 de zile, să se odihnească Petrică mort, iar apoi să vedem dacă vrea să vorbească. Sâmbătă va fi pomana, ne-a invitat la pomană, vom vedea. Nu cred că mai există așa ceva. S-au mirat și avocații. Este o speță foarte dificilă”, a declarat sora artistului pentru România TV.

Vezi și PARASTASUL DE 40 DE ZILE AL LUI PETRICĂ MÂȚU STOIAN. SURORILE ARTISTULUI ȘI IMPRESARUL DORU GUȘMAN FAC PREGĂTIRI

Doru Gușman vrea să o dea în judecată pe sora lui Petrică Mâțu Stoian

Impresarul Doru Gușman vrea să o dea în judecată pe sora lui Petrică Mâțu Stoian, Maria Tărchilă, fiind vorba despre acuzațiile pe care le-a făcut la adresa sa și a familiei. Bărbatul a vorbit, în cadrul unei emisiuni TV, despre situația în care se află. Doru Gușman susține că femeia ar minți în acest caz. De asemenea, bărbatul susține că el s-a ocupat de tot ce ține de pomana artistului, alături de una dintre nepoatele lui.

”Spune că (,) cabinetul fetei mele că e luat de la Petre, fals, spune că eu am trăit pe spinarea lui Petre. (…) Eu o să-o dau în judecată cu afirmațiile astea ale ei. (…) Am înțeles că minte cu nerușinare, dar ca să minți referitor la pomana lui Petre întrece orice măsură, ele n-au făcut nimic, în afară de o nepoată căruia el voia să-i lase casa de la Isverna, ea i-a adus apa în cele 40 de zile, în rest totul am făcut eu”, a spus Doru Gușman într-o emisiune TV.

Citește și FIICA IMPRESARULUI DORU GUȘMAN, DEZVĂLUIRI HALUCINANTE DESPRE TRATAMENTUL PE CARE ÎL LUA PETRICĂ MÂȚU STOIAN. CE A GĂSIT ÎN TELEFONUL LUI

Petrică Mâțu Stoian a murit la 61 de ani, în spital

Petrică Mâțu Stoian a fost un interpret de muzică populară foarte îndrăgit și respectat. La sfârșitul lunii octombrie, artistul a filmat, alături de colegii săi de breaslă, ediția care va putea fi văzută de Revelion, dar nimic nu prevestea nenorocirea. Bărbatul a ajuns de urgență la spital, după ce a acuzat stări de rău și începuse să tușească cu sânge. Potrivit medicilor, bărbatul suferea de bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică. De câteva zile, artistul se afla în tratament post-COVID la o clinică privată din Caraș-Severin. Petrică Mâțu Stoian era imunizat cu ambele doze de vaccin împotriva noului coronavirus. În trecut, bărbatului i-a fost extirpat un rinichi și a fost sub tratament timp de un an.

sursă foto: captură video Youtube