Sora lui Petrică Mâțu Stoian, acuzații grave la adresa lui Doru Gușman. S-a aflat la cine va ajunge averea de 1 milion de euro a regretatului artist

Sora lui Petrică Mâțu Stoian a făcut dezvăluiri despre unde va ajunge averea de 1 milioan de euro a fratelui său. Detalii neștiute!

A trecut o lună de când Petrică Mâțu Stoian a murit, iar scandalul dintre rudele artistului și impresarul Doru Gușman pare să capete noi proporții. La mijloc de află lupta pentru 1 milion de euro, averea pe care a lăsat-o în urmă Petrică Mâțu Stoian. Sora regretatului artist de muzică populară a rupt tăcerea și a dat cărțile pe față. În urma unor declarații, Maria Tărchilă susține că familia impresarului a rămas cu toate bunurile materiale ale lui Petrică Mâțu Stoian, toate fiind trecute pe firma lui Doru Gușman:

”Deocamdată, nu am prea multe date să vă ofer. Am deschis succesiunea, iar apoi ne întâlnim abia în ianuarie la doamna notar, acolo, la Craiova. Doamna verifică tot ce este, ce va fi. Din spuse altora ne spune că nu va fi nimic. Noi nu suntem după avere, nu ne trebuie averea nimănui. Dacă va fi ceva, tot pentru Petrică va fi. Casa de la țară, ar fi tot la familie, noi voiam să îi facem casă memorială. Am aflat ceva acum, nu știu exact dacă e real, vom vedea.

Casa aceea ar fi și aceea jumătate-jumătate. Nu sunt sigură, dar se zice că nici casa de la Craiova și nici cea de la țară nu era a lui Petrică, totul ar fi fost pus pe firmă. Sigură nu sunt, dar toată averea materială ar aparține familiei Gușman, așteptăm să verifice acum doamna notar. Rămâne să vedem, dar o să comunic ulterior tot la presă, să se știe.

Am vorbit cu domnul Gușman. Nu am vorbit despre avere, am zis să treacă 40 de zile, să se odihnească Petrică mort, iar apoi să vedem dacă vrea să vorbească. Sâmbătă va fi pomana, ne-a invitat la pomană, vom vedea. Nu cred că mai există așa ceva. S-au mirat și avocații. Este o speță foarte dificilă.”, a declarat sora artistului pentru România TV.

Maria Tărchilă: ”Era constrâns de familia impresarului”

Sora regretatului artist susține că Petrică Mâțu Stoian a fost forțat să treacă toate bunurile materiale pe firma deținută de Doru Gușman. Aceasta a dezvăluit că Petrică Mâțu Stoian nu iși primea rudele în propria casă, fapt ce o duce cu gândul la o posibilă constrângere din partea impresarului:

”Avem și martori care vorbesc și alte lucruri, că ar fi putut fi forțat. Noi eram în relații normale cu Petrică, dar cu familia nu. Nu am fost în casa lui de ani de zile. Dacă voiam să mă văd cu Petrică, ne vedeam la un Peco. Nu primea acasă. Eliminase mai multă lume. O eliminase și pe Niculina, ați văzut, n-au mai cântat de luni de zile. Nu voia să fim prin preașma lui, poate zicea că îl influențăm cu ceva.

De multe ori venea Petrică să ne vedem pe furiș sau anula întâlnirile cu noi. I-a controlat viața, cu noi era descătușat, cu el era stresat. O să aflăm de ce era așa constrâns de familia impresarului, nu îl lăsa cu noi, cu nimeni. ”, a mai spus Maria Tărchilă.

Ce avere a lăsat Petrică Mâțu Stoian

Problema cu averea artistului ar fi că, desi are surori și nepoți, averea colosală are toate sansele sa rămână a impresarului Doru Gusman:

”Petrică Mâțu Stoian avea o avere colosală! Investea mult în imobiliare și în mașini. Eu știu că avea cinci proprietăți, vila din Craiova în care stătea cu impresarul și soția lui, casa părintească din Isverna și două apartamente pe litoral, în Eforie Nord, unde stătea vara. Anul acesta și-a mai cumpărat un apartament foarte scump în cartierul Primăverii din Capitală.

Înainte de Crăciun își luase un Mercedes la mâna a doua, dar în stare foarte bună, a dat peste 50 mii euro. El schimbă mașinile cam la 3 ani și, conducea numai bolizi scumpi dar punea preț pe siguranță și calitate. Din toată această avere nu știu cu ce se va alege familia lui pentru că totul era cumpărat pe firma impresarului, el nu avea mai nimic pe numele lui.

Nu știu de ce le lua pe firma lui Gușman, e posibil să fi încercat să fenteze într-un fel plata taxelor sau să nu aibă probleme cu inspectorii ANAF că, va dați seama, artiștii nu declara tot ce încasează pe la spectacole. Și că să nu fie luat la ochi că are o avere pe care n-o poate justifică, e posibil să fi avut înțelegerea asta cu impresarul. Sau, cine știe, altele or fi motivele. Cert e că surorile nu se vor alege cu mare lucru din averea maestrului”, precizează o sursă pentru Star Popular.

