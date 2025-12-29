Acasă » Știri » Au îngropat securea războiului! Fostul fotbalist din România s-a împăcat cu soția lui, de dragul fiicei lor: „Pentru liniștea, pentru copilăria ei”

De: David Ioan 29/12/2025 | 17:04
Cristi Tănase și soția sa, Adina, par să fi depășit din nou tensiunile din ultima perioadă și au decis să îngroape securea războiului. Anunțul a fost făcut public chiar de Adina, femeia alături de care fostul fotbalist are o fetiță.

Totuși, rămâne neclar dacă cei doi au reluat relația pe plan sentimental sau dacă este vorba doar despre o apropiere amicală, motivată exclusiv de copil.

Fostul internațional a trecut printr-un an dificil, marcat de controverse și de apariția unor imagini care au circulat intens pe Internet. În tot acest timp, relația dintre el și soția sa a oscilat constant, cu despărțiri, împăcări și noi tensiuni care au ținut atenția publicului trează.

Deși în urmă cu câteva săptămâni între cei doi au apărut din nou scântei, Adina a transmis recent că au ajuns la un nou echilibru. Aceasta a explicat că decizia de a se apropia din nou de Cristi Tănase are legătură directă cu fiica lor, Celine, și cu dorința de a-i oferi acesteia un mediu cât mai stabil.

Potrivit Adinei, fericirea copilului este prioritară, iar acest lucru i-a determinat să petreacă timp împreună, chiar dacă fiecare își continuă viața personală separat. Aceasta nu a clarificat însă dacă această apropiere reprezintă o împăcare în cuplu sau doar o colaborare civilizată pentru binele fiicei lor.

„Am fost la războaie grele, cu durere, cu orgoliul, cu trecutul și am înțeles un singur lucru: fericirea lui Celine este mai importantă decât orice rană dintre noi. Pentru liniștea ei, pentru copilăria ei petrecem timp împreună. Fiecare dintre noi are viața lui. În viața personală, fiecare alege ce vrea, cum vrea, când vrea, dar când vine vorba de Celine, alegerea noastră este una singură: ea“, a transmis Adina.

Tensiunile dintre cei doi au reizbucnit la finalul lunii noiembrie, după ce, anterior, Tănase declarase că are o relație bună cu mama copilului său. La scurt timp, situația s-a schimbat radical, iar fostul fotbalist a ajuns să își poată vedea fiica doar în prezența Adinei.

Cu toate acestea, lucrurile par să se fi detensionat din nou, iar cei doi părinți au ales să lase conflictele deoparte. Deocamdată, nu este clar dacă vorbim despre o împăcare sentimentală sau doar despre o relație amicală, construită în jurul responsabilităților comune față de Celine. Cert este că fiica lor rămâne elementul care îi leagă și îi determină să colaboreze, indiferent de situațiile prin care trec.

