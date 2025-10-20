Ce pensie alimentară va plăti Cristi Tănase pentru fetița lui. Decizia magistraților vine după o perioadă tensionată pentru fostul internațional

Cristi Tănase, fostul fotbalist de la FCSB, a trecut printr-o perioadă extrem de grea pe plan personal, după ce în luna mai a anului trecut, soția sa, Maria Adina, l-a reclamat la poliție pentru presupuse acte de violență.

Deși, inițial, aceasta l-a iertat pe partenerul ei, relația celor doi nu a rezistat și până la urmă au ajuns tot la divorț. După o luptă lungă în instanță pentru custodia copilului, judecătorii au stabilit ce pensie alimentară va plăti fotbalistul.

Ce pensie alimentară va plăti Cristi Tănase pentru fiica sa

Cristi Tănase cunoscut și sub porecla “Dodel”, a câștigat recent o bătălie importantă în instanță, care a atras atenția tuturor. Judecătorii au stabilit un nou program de vizitare pentru fiica sa, dar și obligațiile din punct de vedere financiar pe care acesta le are, potrivit Protv. Această decizie vine după ce, în urmă cu un an, mai multe imagini cu fostul fotbalist au apărut în spațiul public. Acesta era rănit și așezat pe podeaua din fața apartamentului conjugal.(Vezi detalii AICI).

Decizia judecătorilor, potrivit documentului oficial:

„Admite cererea de emitere a ordonanței președințiale formulată și precizată de reclamantul TĂNASE CRISTIAN, în contradictoriu cu pârâta TĂNASE MARIA-ADINA. Admite cererea reconvențională formulată și precizată de pârâta-reclamantă TĂNASE MARIA-ADINA, în contradictoriu cu reclamantul-pârât TĂNASE CRISTIAN și, în consecință: Stabilește următorul program de vizitare al minorei T C-M, de către tatăl-reclamant:

* până la împlinirea vârstei de 3 (trei) ani, minora va petrece alături de tată zilele de miercuri și vineri, începând de la ora 15:00 până la ora 18:00, fără prezenţa mamei;

* ulterior împlinirii vârstei de 3 (trei) ani, în primul și al treilea sfârșit de săptămână, minora va petrece timp alături de tată, începând de vineri ora 18:00, până duminică la ora 18:00;

* în vacanța de primăvară și iarnă, în prima săptămână;

* în vacanța de vară, o lună și jumătate, începând din data de 1 august până la data de 14 septembrie, a fiecărui an;

* în anii pari, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște;

* în anii pari, de ziua de naștere a minorei și cu ocazia serbării onomasticii acesteia;

* cu ocazia zilei de naștere a tatălui, în data de 18 februarie a fiecărui an;

* convorbiri prin intermediul aplicaţiilor mobile audio-video, în zilele de marți și joi ale fiecărei săptămâni, între orele 18:00 – 19:00.

Stabilește locuința minorei T C-M […] la mamă. Obligă tatăl-reclamant să plătească în favoarea minorei o pensie de întreţinere în cuantum de 2.500 lei/lunar. Compensează cheltuielile de judecată. (…) Executorie. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare. În cazul exercitării căii de atac, cererea se va depune la Judecătoria Pitești, sub sancțiunea nulității. Pronunțată azi, 13 octombrie 2025, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.’

