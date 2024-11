Sorin Brotnei a cunoscut celebritatea alături de trupa Akcent, care a pornit inițial în formulă de 4 băieți. După ani buni, au apărut divergențele între ei, iar Adrian Sînă a rămas cu brandul Akcent, în timp ce Sorin Brotnei și Mihai Gruia au format Two. Proiectul lor, Two, nu a avut succesul scontat și s-a dizolvat, fiecare reorientându-se profesional. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fostul component Akcent ne-a vorbit despre participarea la Asia Express alături de nașul lui, Nicolai Tand, din ce face bani în prezent, despre relația cu foștii colegi de trupă, dar și dacă ar mai urca pe scenă alături de ei pentru un concert special.

Sorin Brotnei este antreprenor și îi merge bine, dar, recunoaște că mai are momente când duce dorul muzicii. Căsătorit și tatăl unei fetițe, acesta consideră că nu ar mai putea face față ritmului de odinioară, când era plecat la concerte zile în șir. Legat de Asia Express, Sorin Brotnei și Nicolai Tand se numără printre echipele care au intrat în finala reality show-ului de la Antena 1, care își va desemna câștigătorii miercuri seară, pe 13 noiembrie.

Sorin Brotnei: „Nicolai a fost invitat inițial la Asia Express și și-a dorit să meargă cu mine”

CANCAN.RO: Tu și Nicolai Tand cum ați driblat conflictele la Asia Express?

Sorin Brotnei: Ne-am ciondănit așa puțin, dar avantajul nostru era că ne reglam în 2 minute. În 2 minute era ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și asta e foarte important.

CANCAN.RO: Ce-a motivat să participi la acest reality-show?

Sorin Brotnei: Dorința lui Nicolai, pentru că el a fost invitat inițial și el și-a dorit să meargă cu mine. Eu m-am bucurat foarte mult, motiv pentru care am acceptat și am mers împreună.

CANCAN.RO: Cum ați devenit voi rude, mai exact naș și fin?

Sorin Brotnei: Noi ne-am intersectat prima dată cu 10 -13 ani în urmă, am schimbat doar câteva vorbe, după care ne-am întâlnit în Maramureș cu vreo 10 ani în urmă și după care treptat – treptat ne-am mai întânit de câte ori, ne-am intersectat, ne-am apropiat, ne-am dat seama că avem chimie, că avem aceleași gusturi, că ne asemănăm din multe puncte de vedere. Ne place și horinca și toate astea ne-au făcut să legăm o prietenie, motiv pentru care mi l-am dorit și naș.

Citește și: Cum arată fiica lui Sorin Brotnei de la Asia Express. Artistul este topit după Ivana!

CANCAN.RO: Ai învățat de la el să gătești? Ai furat secrete?

Sorin Brotnei: Nu și nici nu-mi doresc, pentru că e foarte bine. De fiecare dată când mă văd cu el, el gătește, eu mănânc, este situația ideală. Nu aș vrea să se schimbe lucrul acesta. (râde).

Din ce face bani Sorin Brotnei

CANCAN.RO: Toată lumea te știe de când erai în trupa Akcent. Ai renunțat la showbiz, cu ce te ocupi în prezent?

Sorin Brotnei: În momentul de față am un showroom de mese și scaune pentru Horeca și micii consumatori, cu fabrica la Oradea. Multă vreme am manageriat o clinică de transplant de păr, în continuare mă mai ocup cu treaba asta, dar trebuie să recunosc că a trecut pe un loc secund. Acum mă axez foarte mult pe treaba asta, plus încă un proiect în dezvoltare la Maramureș, care e aproape finalizat – niște căsuțe tradiționale, pe care le-am făcut. Mai trebuie să termin un hambar, să termin sauna și ciubărul și o să-i dăm drumul.

CANCAN.RO: Ai trăit vreo perioadă cruntă în care ai fost dezorientat, nu știai ce să faci pe plan profesional după ce ai încheiat socotelile cu muzica?

Sorin Brotnei: În momentul în care s-a terminat cu proiectul Akcent, cu Mihai am continuat, am mai mers din inerție vreo 2 ani de zile, lucrurile au funcționat destul de binișor, dar tot timpul am avut în minte să ne construim ceva de backup, tot timpul am avut treaba asta. Noi am fost destul de orientați în zona asta.

Dorin Brotnei: „Mi-ar plăcea să am un concert cu piesele noaste, cu vechile noastre piese Akcent”

CANCAN.RO: Ai momente în care te mai apucă dorul de muzică?

Sorin Brotnei: Singurele momente în care trebuie să recunosc că mi se mai întâmplă lucrul ăsta este când sunt concerte sau primesc filmări de la concerte Nostalgia și atunci cumva îmi aduc aminte și mi-ar plăcea. Trebuie să recunosc că din când în când așa, o dată la două, la trei luni mi-ar plăcea să am un concert cu piesele noaste, cu vechile noastre piese Akcent, pe de altă parte nu cred că aș mai fi în stare să o țin în ritmul în care o țineam pe vremea cu Akcent, în care 4-5 zile din săptămână eram plecați. Cred că în momentul acesta ar fi prea mult, dar, așa din când în când câte un concert numai să mă răcoresc ar fi fantastic.

Sorin Brotnei despre împăcarea cu Adrian Sînă: „Cu Adi am fost puțin la cuțite, dar cumva timpul le-a rezolvat pe toate”

CANCAN.RO: Tu ai păstrat legătura cu Adi sau atunci s-a încheiat și asta a fost?

Sorin Brotnei: Atunci, în perioada respectivă într-adevăr eu am rămas cu Mihai în relație de prietenie. Cu Adi am fost puțin la cuțite, dar cumva timpul le-a rezolvat pe toate, pentru că, în ultimii ani, de fiecare dată când ne vedem, ne revedem cu drag, povestim, cu Adi mă refer. Cu Mihai mă văd constant și cumva timpul fără să facem nimic, le-a rezolvat pe toate. Mi-am dat seama că tot ce s-a întâmplat atunci, chiar nu mai contează după atâta timp. Adică lucrurile s-au așezat ok pentru toată lumea.

CANCAN.RO: Deci există acolo șanse ca la un moment dat să fie un concert Akcent de dragul vremurilor bune?

Sorin Brotnei: Nu știu dacă există o șansă, dar cu siguranță că nu aș spune “nu” la un eveniment de genul acesta. Mi-ar plăcea, adică ar fi pentru toți cu siguranță ar fi o chestie așa de nostalgie în adevăratul sens al cuvântului, ar fi o chestie faină.

CANCAN.RO: Și s-ar bucura și fanii voștri.

Sorin Brotnei: Și ei s-ar bucura, dar cred că și noi mai mult ca ei. (râde).

Foto: Instagram

Citește și: Afecțiunea secretă de care suferă Sorin Brotnei. S-a dat de gol, fără să-și dea seama, la Asia Express

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.