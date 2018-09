Au negociat șpaga de 1.000.000 € la nunta nepotului lui Becali! DNA-ul a intrat pe fir și…

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a intrat în posesia unor informații explozive despre eliberarea unui inculpat din celebrul “Dosar Motorina”. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!) Șpaga de un milion de euro s-a negociat la nunta nepotului lui Gigi Becali. Procurorii DNA nu au stat însă cu mâinile în sân. Au intrat pe fir, iar anumite pasaje din documentele pe care vi le prezentăm sunt absolut incredibile.

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Andrean Cipu, cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Acesta este tatăl Victoriei, care, în 2012, s-a măritat cu Valentin Becali. Acesta din urmă este fiul lui Virgil Becali, cunoscut drept "Brelocul" lui Gigi Becali, patronul de la FCSB.

În perioada iulie-octombrie 2012, Andrean Cipu ar fi pretins de la patru persoane, martori-denunțători, suma de 50.000 de euro, din care a primit doar 30.000 de euro. În schimbul respectivei sume de bani, Andrean Cipu ar fi promis că va interveni pe lângă magistrații învestiți cu soluționarea "Dosarului Motorina" și că inculpații vor scăpa de arestul prevenitv.

"La data de 20.01.2016, numiții B____ N______, B____ R_____, B____ Constantin și B____G_______ au formulat un denunț potrivit căruia: «În perioada iulie 2012 – octombrie 2012, inculpatul C___ A______ le-a pretins suma de 50.000 de euro, din care a primit 30.000 de euro la data de 06.10.2012, lăsând să se creadă că poate interveni la magistrații învestiți cu soluționarea dosarelor penale în care B____ N______ era arestat, pentru a obține punerea în libertate din starea de arest preventiv»'", se arată în dosar.

Valentin, fiul lui Virgil Becali, și Victoria Cipu au făcut nunta în 2012, la eveniment participând întreaga familie, printre care și Gigi Becali, patronul FCSB-ului. Atunci s-a negociat șpaga de un milion de euro, situație care i-a determinat pe procurorii DNA să înceapă o anchetă.

"La data de 10.07.2012, urmare a referatului cu nr. 54/P/2012 al Direcției Naționale Anticorupție, prin încheierea pronunțată în dosarul XXXXXXXXXXX, Curtea de Apel București a dispus arestarea a opt dintre inculpați printre care și denunțătorul B____ N______ . Spre sfârșitul lunii iulie 2012, denunțătoarele B____ R_____ și B____ G_______ , s-au deplasat la domiciliul inculpatului C___ A______ situat în P_____, județul I____ pentru a-i înmâna acestuia o sumă de bani reprezentând darul de nuntă pentru fiica acestuia, C___ V_______ , care urma să se căsătorească (motivul care a determinat remiterea darului de nuntă l-a reprezentat legătura de rudenie dintre familiile C___ și B____, concret C___ S____, soția lui C___ A_____ și B____ G_______ sunt verișoare de gradul al doilea)", au notat magistrații.

Inculpații ar fi scăpat de închisoare în schimbul unei sume fabuloase!

În primă fază, Belba Nicolae, unul dintre cei opt inculpați, ajuns, în cele din urmă, denunțător i-a transmis lui Andrean Cipu că dorește eliberarea nașului său, Guliu George, la rândul lui reținut în "Dosarul Motorina". Tatăl Victoriei Cipu, devenită Becali după căsătorie, a plusat și a precizat că în schimbul sumei de un milion de euro, toți inculpații vor fi liberi.

“Potrivit evidențelor D.G.P.M.B. – Serviciul de reținere și arestare preventivă și declarațiilor numitului B____ N______ , la data de 03.09.2012 , inculpatul C___ A______ l-a vizitat în Arestul Central pe B____ N______ . Cu această ocazie, B____ N______ i-a spus că dorește să-l pună în libertate și pe nașul său, numitul Guliu G_____ . C___ A______ a fost de acord cu această propunere, precizând că în schimbul sumei de 500.000 de euro ce urma a fi plătită de toți cei opt inculpați din dosarul penal nr. 54/P/2012 al Direcției Naționale Anticorupție nu o să se mai prelungească măsura arestului preventiv, iar în schimbul sumei de 1.000.000 de euro, toți inculpații urmau să fie achitați de instanța de judecată, afirmând că dispune de influența asupra unui judecător din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție”, au notat magistrații, conform documentelor intrate în posesia CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

